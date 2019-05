"Barcelona, stai linistita!" Pep Guardiola a facut marele ANUNT! Ce spune despre transferul lui Griezmann

Pep Guardiola a vorbit despre transferul lui Antoine Griezmann la Manchester City!

Francezul Griezmann si-a luat adio de la Atletico Madrid dupa 5 ani. Atacantul are sanse mari sa ajunga la Barcelona, club care ii va achita clauza de reziliere de 120 de milioane de euro.

Pe Griezmann l-au vrut si Manchester City sau PSG, insa cele doua cluburi miliardare sunt stranse cu usa de regulile economice UEFA si nu pot sa mai transfere pe sume uriase. Guardiola le-a transmis celor de la Barcelona sa stea linistiti, deoarece nu va concura cu ei la transferul lui Griezmann deoarece nu isi permite acest lucru.

"Pentru cei de la Barcelona, nu va faceti griji. Nu il vom transfera pe Griezmann. Manchester City nu isi permite asta in acest moment", a spus Guardiola, proaspat campion cu City pentru al doilea an la rand in Anglia.



Manchester City risca excluderea din Champions League!

Clubul Manchester City, patronat de seici din Abu Dhabi, este oficial anchetat de UEFA pentru incalcarea flagranta a regulilor de fair-play financiar. Dezvaluirile din football leaks au dus la deschiderea unei anchete, iar pedeapsa cea mai mare este excluderea din Champions League pentru un sezon.



Nici PSG nu poate sa-l transfere pe Griezmann!

Nici seicii de la PSG nu isi permit in acest moment sa achite clauza de 120 de milioane de euro a lui Griezmann. Dupa ce au scapat la limita pentru transferurile lui Neymar si Mabappe pentru 400 de milioane de euro, seicii de la Paris trebuie sa echilibreze balanta contabila pentru ca echipa lor sa nu fie penalizata.

"Griezmann poate juca in orice echipa din lume, insa transferul lui nu este o posibilitate in acest moment. Avem alte prioritati, trebuie sa ne intarim in defensiva", a spus Thomas Tuchel.

In aceste conditii, Barcelona ramane singura echipa capabila sa-l transfere pe Griezmann in aceasta vara. Catalanii au fost aparoape sa-l transfere pe Griezmann si vara trecuta de la Atletico Madrid.