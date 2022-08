Barcelona bifează un nou transfer stelar! Bernardo Silva va evolua pe Camp Nou! Cât va primi Manchester City 

În ciuda problemelor financiare pe care le invoca Joan Laporta (60 ani), Barcelona a fost foarte activă în această campanie de transferuri. Gruparea de pe Camp Nou l-a achiziționat pe Robert Lewandowski (33 ani), în schimbul a 45 de milioane de euro, pe Raphinha (25 ani), pentru 58 de milioane de euro, și Jules Kounde, pe care i-au plătit Sevillei 50 de milioane de euro. Totodată, pe lângă aceștia, Frack Kessie (22 ani) și Andreas Christensen (26 ani) au sosit liberi de contract pe Camp Nou.

Însă, Joan Laporta (60 ani) a mai pus ochii pe un superstar. Potrivit lui Gerard Moreno, Manchester City a acceptat oferta Barcelonei pentru Barnardo Silva (27 ani). Conform aceleiași surse, catalnii vor oferi între 50 și 55 de milioane de euro pentru mijlocașul portughez.

