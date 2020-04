Destinatie SURPRIZA pentru Messi daca o paraseste pe Barcelona! Un fost jucator al catalanilor spune unde ar putea juca argentinianul 

Leo Messi a lamurit zvonurile aparute in presa conform carora ar pleca de la Barcelona la Inter sau Newell's Old Boys.

Capitanul Barcelonei a clasificat zvonurile aparute in presa ca fiind 'fake news', linistindu-si astfel fanii. Insa, ideea ca starul argentinian sa plece de la echipa alaturi de care a scris istorie nu este imposibila, tinand cont situatia tensionata de la club in ceea ce priveste conducerea.

Fost jucator al Barcelonei, legenda Rivaldo a declarat pentru betfair ca nu il vede pe Leo Messi jucand la o alta echipa din Europa, insa il vede ori in China, ori in MLS.

"Massimi Moratti a spus ca l-ar putea aduce pe Messi la Inter pentru a relua rivalitatea cu Cristiano Ronaldo, insa nu cred ca argentinianul o va parasi pe Barcelona pentru vreun alt club european.

Nu cred ca are vreun motiv sa plece din Spania, insa daca se va intampla asta, atunci ar putea merge in China sau in MLS, dar doar dupa ce nu va mai fi atat de important pentru catalani", a declarat Rivaldo.