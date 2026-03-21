Universitatea Craiova a învins Dinamo în deplasare, cu scorul de 1-0, într-un meci contând pentru etapa a doua din play-off-ul SuperLigii. Unicul gol al întâlnirii a fost marcat de Etim în minutul 45+2. Oltenii au evoluat în inferioritate numerică pe toată durata reprizei secunde, după ce căpitanul Nicușor Bancu a primit cartonaș roșu direct pentru un fault asupra lui Maxime Sivis.

Mutarea care poate schimba soarta sezonului

În contextul rezultatelor negative înregistrate de echipa antrenată de Zeljko Kopic, fostul acționar dinamovist Cristi Borcea consideră că disputarea meciurilor de pe teren propriu pe Arena Națională reprezintă un dezavantaj și propune mutarea definitivă pe stadionul de la Mănăstirea Cașin.

„După toate seriile astea negre… Du-te, mă, în 'Arcul de Triumf' să creezi presiune acolo. Uite, au fost 10.000 de dinamoviști. Câți să vină cu CFR și cu U Cluj? Umplem stadionul, 13.000. Altă presiune se creează. Acolo am câștigat meciurile. Din detalii se câștigă războaiele. Noi știi cum suntem? Dăm la poartă, dăm la poartă, dar nu înscriem, înțelegi tu, nu evoluăm, nu punctăm. Du-te, mă, pe Arcul de Triumf, creezi presiune”, a spus Borcea, potrivit Fanatik.

Trioul ofensiv care asigură o clasare pe podium

Pe lângă avantajul propriului teren, fostul oficial din Ștefan cel Mare pariază pe forța ofensivă a echipei odată cu recuperarea și integrarea completă a atacanților din lot, ceea ce ar putea garanta o clasare în primele trei echipe la finalul play-off-ului.

„Dacă juca Karamoko și dacă Pușcaș era refăcut… După perioada asta, reține ce spun, nu ne mai bate nimeni. Da. Nimeni nu ne mai bate, o să vezi. Dacă joacă pe 'Arcul de Triumf'. Cu Karamoko și cu Pușcaș în față și cu Cîrjan în spatele lor, nu poate nicio apărare să le facă față. Dacă se duc pe 'Arcul de Triumf', termină în primele trei. Următoarele meciuri să le joace pe 'Arcul de Triumf'. Să lase merchandising-ul și marketing-ul. Nimic, e război! Și cu Craiova în Cupă pe 'Arcul de Triumf'. Război acolo, 13.000 de dinamoviști, presiune și război. Câștigă toate meciurile”, a mai spus Cristi Borcea.