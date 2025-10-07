OUT de la Barcelona! Catalanii vor să scape de el și i-au fixat deja prețul

Ronald Araujo (26 de ani), cândva titular incontestabil la Barcelona, și-a pierdut locul în ”primul 11” încă din sezonul trecut, de când Hansi Flick a preluat echipa.



Ronald Araujo ar putea pleca de la Barcelona



Fundașul uruguayan a primit puține șanse în sezonul precedent și, în vară, s-a vorbit despre posibilitatea ca acesta să plece la o altă echipă. A rămas la Barcelona, dar catalanii vor să scape de el în următoarea perioadă de mercato.



Sud-americanul, care era printre căpitanii echipei în urmă cu două sezoane, poate fi transferat dacă o echipă este dispusă să plătească suma de 35 de milioane de euro, scrie publicația catalană Sport.

