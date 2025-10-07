OUT de la Barcelona! Catalanii vor să scape de el și i-au fixat deja prețul

OUT de la Barcelona! Catalanii vor să scape de el și i-au fixat deja prețul La Liga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Un jucător ar putea pleca de la Barcelona în următoarea perioadă de transferuri.

TAGS:
Ronald AraujoBarcelona
Din articol

Ronald Araujo (26 de ani), cândva titular incontestabil la Barcelona, și-a pierdut locul în ”primul 11” încă din sezonul trecut, de când Hansi Flick a preluat echipa.

Ronald Araujo ar putea pleca de la Barcelona

Fundașul uruguayan a primit puține șanse în sezonul precedent și, în vară, s-a vorbit despre posibilitatea ca acesta să plece la o altă echipă. A rămas la Barcelona, dar catalanii vor să scape de el în următoarea perioadă de mercato.

Sud-americanul, care era printre căpitanii echipei în urmă cu două sezoane, poate fi transferat dacă o echipă este dispusă să plătească suma de 35 de milioane de euro, scrie publicația catalană Sport.

În prima parte a acestui sezon, Hansi Flick s-a bazat pe serviciile sud-americanului pentru meciurile din La Liga și UEFA Champions League. A prins șase meciuri pe plan intern, reușind să marcheze și un gol, iar în UCL a evoluat ca integralist în meciul cu Newcastle (câștigat cu 2-1), în care a fost și căpitan.

Barcelona, înfrângere usturătoare cu Sevilla

Cu mulți accidentați, Barcelona a pierdut categoric partida din deplasare cu Sevilla, scor 1-4, astfel că a rămas pe locul doi după opt etape, la două puncte în spatele liderului Real Madrid.

După reluarea campionatului, Barcelona va juca pe teren propriu în compania rivalei catalane Girona.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cea mai bogată țară din Europa caută muncitori străini. Oferă cazare gratuită și salarii de până la 8.000 de euro
Cea mai bogată țară din Europa caută muncitori străini. Oferă cazare gratuită și salarii de p&acirc;nă la 8.000 de euro
ARTICOLE PE SUBIECT
Antrenorul lui Asamoah a explodat după accidentarea teribilă a fostului jucător de la FCU Craiova: &rdquo;Așa &icirc;ți &icirc;nveți jucătorii?&rdquo;
Antrenorul lui Asamoah a explodat după accidentarea teribilă a fostului jucător de la FCU Craiova: ”Așa îți înveți jucătorii?”
ULTIMELE STIRI
Jucător de la FCSB convocat la națională și comedie &icirc;n toată regulă! &rdquo;La ce dracu mai postați de el?&rdquo;
Jucător de la FCSB convocat la națională și comedie în toată regulă! ”La ce dracu' mai postați de el?”
Rapid &icirc;i dă &rdquo;seen&rdquo; lui Dinamo &icirc;nainte de derby: &rdquo;Au trecut 4-5 zile&rdquo;
Rapid îi dă ”seen” lui Dinamo înainte de derby: ”Au trecut 4-5 zile”
Cum se califică Rom&acirc;nia direct la CM 2026 și miza locului 2 &icirc;n grupă!
Cum se califică România direct la CM 2026 și miza locului 2 în grupă!
Cine e favorita bookmakerilor pentru titlu &icirc;n Superligă. FCSB păstrează șanse bune
Cine e favorita bookmakerilor pentru titlu în Superligă. FCSB păstrează șanse bune
FCSB este deja campioană! Capitolul la care nu are egal &icirc;n Rom&acirc;nia
FCSB este deja campioană! Capitolul la care nu are egal în România
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Accidentare șocantă pentru fotbalistul remarcat de Gigi Becali! Ar putea răm&acirc;ne paralizat

Accidentare șocantă pentru fotbalistul remarcat de Gigi Becali! Ar putea rămâne paralizat

Ședință de urgență la o echipă din Superligă! S-a decis soarta antrenorului

Ședință de urgență la o echipă din Superligă! S-a decis soarta antrenorului

Mirel Rădoi, dat pe spate &icirc;n FCSB - Craiova: &rdquo;Cel mai bun jucător de pe teren&rdquo;

Mirel Rădoi, dat pe spate în FCSB - Craiova: ”Cel mai bun jucător de pe teren”

Gică Hagi, gata să semneze! Negocieri intense cu un club din străinătate

Gică Hagi, gata să semneze! Negocieri intense cu un club din străinătate

Dumitru Dragomir anunță următorul transfer de la FCSB: &rdquo;Sigur &icirc;l ia Gigi. E la fel ca Haaland&rdquo;

Dumitru Dragomir anunță următorul transfer de la FCSB: ”Sigur îl ia Gigi. E la fel ca Haaland”

Edward Iordănescu, OUT de la Legia! &rdquo;Ridicol, are dublă personalitate&rdquo;

Edward Iordănescu, OUT de la Legia! ”Ridicol, are dublă personalitate”



Recomandarile redactiei
Cum se califică Rom&acirc;nia direct la CM 2026 și miza locului 2 &icirc;n grupă!
Cum se califică România direct la CM 2026 și miza locului 2 în grupă!
Jucător de la FCSB convocat la națională și comedie &icirc;n toată regulă! &rdquo;La ce dracu mai postați de el?&rdquo;
Jucător de la FCSB convocat la națională și comedie în toată regulă! ”La ce dracu' mai postați de el?”
Rapid &icirc;i dă &rdquo;seen&rdquo; lui Dinamo &icirc;nainte de derby: &rdquo;Au trecut 4-5 zile&rdquo;
Rapid îi dă ”seen” lui Dinamo înainte de derby: ”Au trecut 4-5 zile”
Cine e favorita bookmakerilor pentru titlu &icirc;n Superligă. FCSB păstrează șanse bune
Cine e favorita bookmakerilor pentru titlu în Superligă. FCSB păstrează șanse bune
FCSB este deja campioană! Capitolul la care nu are egal &icirc;n Rom&acirc;nia
FCSB este deja campioană! Capitolul la care nu are egal în România
Alte subiecte de interes
FC Barcelona a pierdut doi jucători de bază, dar primește o sumă uriașă de bani de la FIFA&nbsp;
FC Barcelona a pierdut doi jucători de bază, dar primește o sumă uriașă de bani de la FIFA 
Ilkay Gundogan nu a trecut peste eliminarea Barcelonei din Champions League: Nu poți avea succes așa
Ilkay Gundogan nu a trecut peste eliminarea Barcelonei din Champions League: "Nu poți avea succes așa"
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract p&acirc;nă &icirc;n 2026
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
CITESTE SI
Spitalele impun reguli mai dure. Doctorițele și asistentele nu mai au voie cu unghii lungi, date cu ojă, și cu inele

stirileprotv Spitalele impun reguli mai dure. Doctorițele și asistentele nu mai au voie cu unghii lungi, date cu ojă, și cu inele

O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o &icirc;n pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

protv O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

Regizorul Tudor Giurgiu: &ldquo;Suntem datori să &icirc;nțelegem consecințele comunismului asupra societății noastre&rdquo;

stirileprotv Regizorul Tudor Giurgiu: “Suntem datori să înțelegem consecințele comunismului asupra societății noastre”

Rom&acirc;nii str&acirc;ng cureaua, după majorarea taxelor. V&acirc;nzările din retail au scăzut cu 7,2% &icirc;n august

stirileprotv Românii strâng cureaua, după majorarea taxelor. Vânzările din retail au scăzut cu 7,2% în august

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!