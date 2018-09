"Au fost mult mai buni decat noi!" Lopetegui, transant dupa meciul de cosmar cu Sevilla | O vedeta rateaza meciul cu Atletico

Etapa plina de surprize in Spania. Atat Real Madrid cat si Barcelona au pierdut in weekend, iar Atletico este echipa care are de castigat.

Julien Lopetegui, antrenorul lui Real Madrid nu-si menajeaza fotbalistii dupa infrangerea cu Sevilla scor 3-0.

"Nu avem scuze. Sevilla a fost mult mai buna decat Real si a meritat victoria", a declarat Lopetegui.

Dupa greselile mari din defensiva care au dus la scorul de 3-0 pe tabela, Lopetegui a mai primit o veste proasta. Marcelo s-a accidentat si rateaza derby-ul cu Atletico.

"Am facut anumite greseli in defenisva si n-am mai reusit sa revenim pe tabela. Marcelo pare sa aiba unele probleme, dar vom vedea ce este de facut", a spus antrenorul lui Real.

Real Madrid a pierdut pentru a-l 3-lea an consecutiv imediat dupa gala FIFA Best la care un jucator al echipei a castigat marele trofeu. Lopetegui nu a dorit sa dea vina pe acest "blestem": "Premiile The Best? Ar fi oportunist din partea mea sa dau vina pe ei pentru seara aceasta, dar eu nici nu am fost acolo si nici nu am fost bun aici"

Barcelona si Real Madrid raman la egalitate de puncte dupa infrangerile din aceasta etapa. Ateltico s-a apropiat la doua puncte si ataca primul loc in La Liga.