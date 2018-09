"Muchas gracias, Madrid!" Reactia incredibila a catalanilor dupa UMILINTELE suferite de Barca si Real Madrid! Cand s-a intamplat ultima data asa ceva

Barcelona si Real au suferit infrangeri soc in etapa intermediara din Spania.

Neinvinse in startul acestui sezon, Barcelona si Real Madrid au clacat in aceeasi etapa intr-un mod cu totul neasteptat. Mai intai, catalanii au pierdut pe terenul celor de la Leganes, echipa aflata pe ultimul loc inaintea etapei! Desi Coutinho a deschis scorul devreme, in minutul 12, Leganes a revenit si a castigat cu 2-1 prin goluri lui El Zhar si Oscar Rodriguez.

A venit insa apoi un nou soc - campioana Europei, Real Madrid, a fost calcata in picioare de Sevilla! Era 3-0 inca din minutul 39, scor care s-a mentinut pana la final! Andre Silva a reusit o dubla, Ben Yedder a marcat si el. Real nu se simte deloc bine pe Ramon Sanchez Pizjuan - este a 3-a infrangere consecutiva pe acest stadion!

Au trecut mai bine de 3 ani si jumatate de cand Real Madrid si Barcelona au pierdut in aceeasi etapa din La Liga - pe 4 ianuarie 2015, Valencia o invingea cu 2-1 pe Real, in timp ce Barcelona era invinsa de Real Sociedad cu 1-0.

Infrangerea Realului le-a mai indulcit amarul catalanilor - "Barca slaba, Real si mai rea" au scris cei de la El Mundo Deportivo dupa seara neasteptata din La Liga. Cei de la Sport de Catalunya au surprins si mai tare: "Muchas gracias, Madrid" au scris acestia pe prima pagina din editia tiparita de astazi, scriind ca doar acest rezultat al Realului putea sa stearga infrangerea dureroasa a Barcei cu Leganes, venita dupa "naufragiul defensiv".