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Antrenorul Enzo Maresca a condus primul său antrenament la Manchester City, dar în perioada următoare ar mai putea primi jucători de top în lot.

Manchester City a pregătit 110 milioane € pentru Sandro Tonali

Mijlocașul Italian Sandro Tonali este urmărit de mai mulți giganți din Premier League în această vară. Tottenham și Arsenal erau până acum gata să pună mână pe starul lui Newcastle, dar iată că pe fir a intrat și Manchester City.

Marca scrie că oficialii de pe Etihad vor să ofere 110 milioane de euro pentru transferul lui Tonali. Ar fi o nouă lovitură dată de Manchester City, după ce vicecampioana Angliei a pus mâna și pe Elliot Anderson.

Elliot Anderson va deveni cel mai scump transfer din istoria Premier League. Nottingham Forest ar urma să primească 150 de milioane de euro.

Sandro Tonali a fost cumpărat de Newcastle de la AC Milan, în iulie 2023, în schimbul sumei de aproximativ 61 de milioane de euro. Altfel, trei goluri, șapte assist-uri și 53 de meciuri jucate sunt statisticele fotbalistului de 26 de ani în tricoul lui Newcastle în stagiunea 2025-2026.

În acest moment, cota lui Sandro Tonali se ridică la 80 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transferamarkt.

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Noul sezon din Premier League va debuta pe 21 august 2026. Programul complet al celor 38 de etape a fost deja publicat, iar primele derby-uri sunt programate încă din luna septembrie.

Prima partidă a sezonului se va disputa vineri, 21 august, de la ora 22:00, când Arsenal primește vizita nou-promovatei Coventry City.

Programul primei etape din Premier League 2026/27 arată astfel:

Vineri, 21 august

22:00 Arsenal – Coventry City

Sâmbătă, 22 august

14:30 Hull City – Manchester United

17:00 Everton – Crystal Palace

17:00 Ipswich Town – Sunderland

17:00 Nottingham Forest – Leeds United

19:30 Brentford – Tottenham

Duminică, 23 august

16:00 Brighton – Aston Villa

16:00 Manchester City – Bournemouth

18:30 Newcastle United – Liverpool

Luni, 24 august