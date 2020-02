Ar putea insemna sfarsitul unei ere pentru Sergio Ramos! Fundasul galacticilor nu se intelege cu Florentino Perez pentru prelungirea contractului! Ce s-a intamplat

Sergio Ramos nu se intelege cu Florentino Perez pentru prelungirea contractului.

Fundasul celor de la Real Madrid, Sergio Ramos, isi negociaza prelungirea contractului cu Real Madrid, care expira in 2021. Daca toata lumea se astepta ca negocierile dintre cele doua parti sa decurga bine, presa din Spania anunta ca acestea nu decurg conform planului.

Sergio Ramos vrea un contract pana in 2023, in timp ce madrilenii ii ofera prelungirea doar pentru inca un an, pana in 2022, potrivit celor de la Marca. Aceasta decizie vine din cauza politicii existente la club, si anume de a prelungi doar cu cate un an contractul jucatoruilor mai in varsta, precum este Sergio Ramos (32 de ani).