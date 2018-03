Anunt SOC la Barcelona dupa meciul cu Chelsea! Zeul Iniesta se pregateste sa spuna 'ADIO'

Andres Iniesta e tot mai hotarat sa paraseasca Barca la finalul sezonului.

El Mundo Deportivo scrie ca super mijlocasul Barcelonei ia in calcul sa accepte una dintre ofertele de zeci de milioane pe care le are din China. Capitanul Barcelonei ar vrea sa joace in Asia pentru inca doi sau trei ani, apoi sa renunte la fotbal. Cele mai mari sanse de a-l aduce le are Tianjin Quanjian, echipa lui Witsel, Pato si Modeste.

Iniesta trebuie sa le spuna sefilor Barcelonei daca pleaca sau nu pana pe 30 aprilie.

"E o decizie pe care o veti afla dupa ce voi discuta cu clubul. Va fi o hotarare onesta. Mai sunt cateva saptamani", a spus Iniesta dupa 3-0 cu Chelsea, aseara.



In octombrie, Andres a semnat contract pe viata cu Barcelona. Iniesta e de 21 de ani la Barcelona. Decizia de a continua sau nu ii va apartine in totalitate. Iniesta a avut si in iarna posibilitatea de a pleca, insa a vrut sa ramana cel putin pana la finalul sezonului pentru a-si mari numarul de trofee cu Barcelona.