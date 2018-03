BARCELONA - CHELSEA // A castigat Liga pentru Barca si a luat un titlu cu Chelsea! Ce spune inaintea marelui meci de diseara

Fostul fundas de la Barcelona si Chelsea, Juliano Belletti, a acordat un interviu pentru site-ul oficial al clubului englez.

Joi 15 martie 22:00 PRO X: Arsenal - AC Milan in Europa League!

Juliano Belletti a trecut prin cele mai frumoase momente ale carierei la cele 2 cluburi care se infrunta in aceasta seara - a ajuns la Barca in 2004 iar golul pentru care va fi mereu amintit de fanii catalani este cel din finala Ligii Campionilor din 2006. A fost singurul sau gol marcat in tricoul Barcelonei!

A plecat in 2007 la Chelsea unde a jucat alti 3 ani, castigand un titlu in ultimul sezon. Inaintea returului din optimile UEFA Champions League din aceasta seara, Belletti a vorbit despre confruntare: "Partida tur a fost de mare calitate cu jucatori grozavi in ambele tabere.



Rezultatul primului meci a fost bun pentru Barcelona, insa cred ca Chelsea ii poate surprinde pe Camp Nou pentru ca au multi jucatori buni si cu siguranta va fi un alt meci grozav. Desigur ca Chelsea are sanse dar trebuie sa ii ofere mult respect Barcelonei pentru ca sunt o echipa mare, insa nu exista favoriti in acest meci. Este doar o oportunitate buna sa vezi un meci grozav" spune Belletti.