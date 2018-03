Anunt INCREDIBIL in Spania: procurorii au cerut 8 ANI de inchisoare pentru un fost star de la Real Madrid! Acuzatii grave

Fiscul din Spania a luat la rand toate vedetele din Spania.

Xabi Alonso e noua tinta a procurorilor spanioli, dupa condamnarea lui Messi si procesul deschis lui Cristiano Ronaldo. Fostul mijlocas de la Real Madrid poate lua ani grei de inchisoare, dupa ce a fost acuzat de fiscul spaniol ca a facut frauda fiscala de 8 milioane de euro. Procurorii au cerut 8 ani de inchisoare si restituirea banilor, plus dobanda.

Alonso si-ar fi mutat veniturile in Madeira pentru a evita plata impozitelor catre fiscul din Spania in perioada in care juca la Real. Jucatorul a refuzat sa pledeze vinovat si nu vrea sa negocieze o intelegere cu fiscul, sustinand ca este complet nevinovat.

Messi a recunoscut si a scapat de condamnarea la inchisoare cu suspendare primita. La fel si alti jucatori precum Mascherano.