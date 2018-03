Ultima tinta a Realului, reactie incredibila! "Mi-am inchis telefonul cand am vazut ca sunt dorit de Real!"

Ultima tinta a Realului s-a speriat cand a vazut ca este dorit de "galactici".

Jurnalistii de la Marca au scris saptamana trecuta, pe prima pagina, ca Real il vrea pe Karlo Letica de la Hajduk Split. Portarul croat in varsta de 21 de ani a precizat pentru presa din tara sa ca imediat ce a vazut prima pagina din Marca si-a inchis telefonul. Goalkeeper-ul lui Hajduk a considerat ca astfel se va proteja de zvonuri si se va putea concentra mai bine pe ce are de facut.



”Am vazut prima pagina din Marca si ce s-a spus despre mine, asa ca in secunda doi mi-am inchis telefonul. Fara doar si poate stirea m-a luat prin surprindere. Este prea devreme sa ma gandesc la acest lucru. Nu acum este momentul pentru transferuri", a declarat Letica.