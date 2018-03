Surpriza URIASA! Fanii nici n-au auzit vreodata de el. Pe cine vrea Real Madrid daca-l rateaza pe De Gea

Florentino Perez nu are doar jucatori de sute de milioane de euro pe lista de achizitii.

Joi 15 martie 22:00 PRO X: Arsenal - AC Milan in Europa League! Marti, 13 martie, in direct la PRO TV: 21.45 Man United - Sevilla! Bucurati-va de fotbal!

Marca anunta un nume surpriza pentru viitorul Madridului: Karlo Letica, un pusti de 21 de ani de la Hajduk Split.



Titular in nationala U21 a Croatiei, portarul e vazut drept o mare speranta la nivel international. Real il urmareste de cateva luni, iar rapoartele facute de scouteri l-au evidentiat deja in mai multe randuri pe Letica.

Comparat cu Oblak pentru inaltimea sa (Letica are 2,02 metri), croatul e a doua optiune a lui Real in eventualitatea in care De Gea nu ajunge pe Bernabeu in vara. Transferul titularului din poarta lui United ar costa-o pe Real in jur de 100 de milioane de euro.