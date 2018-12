Anunt BOMBA la Real Madrid! Antrenorul la care VISEAZA Florentino Perez de ani buni este gata sa vina: "Se apropie momentul!"

Real Madrid poate pune mana, in sfarsit, pe antrenorul pe care si-l doreste de multi ani.

Joachim Low este gata sa plece de la nationala Germaniei! Pe banca echipei din 2006, Low a castigat titlul mondial in 2014 cu Germania si a ajuns in semifinalele Euro in 2008, 2012 si 2016, pierzand finala in 2008. Low a decis sa ramana pe banca nationalei dupa dezamagirea de la Mondialul din Rusia, semanand un contract pana in 2020. Intr-un interviu pentru presa din Germania, Low a anuntat ca nu isi va mai prelungi contractul!

"Am fost antrenor de club cativa ani si nu ma gandesc momentan la retragere. Este clar ca perioada mea ca antrenor la nationala a trecut in mare parte asa ca va veni momentul in care trebuie sa ma gandesc la ce voi face dupa. Sunt interesat in continuare sau fiu antrenor la un club.



Cred ca va fi in strainatate, nu in Germania. Real Madrid este un club interesant pentru orice antrenor" a spus Joachim Low intr-un interviu pentru ZDF.