Asta ar fi transferul DECENIULUI in Europa! Anuntat la Real, Hazard poate ajunge la PSG! Cati bani pot sa-i dea?

Hazard tine sa devina noul Neymar.

Nu atat in ceea ce priveste pretul de transfer, cat mai ales in privinta "telenovelei" transferului sau care incepe sa isi consume primele episoade.

Eden Hazard ezita sa isi prelungeasca intelegerea cu Chelsea, iar cluburi precum Real Madrid, Juventus si, mai nou, PSG au intrat pe fir in incercarea de a-l transfera.

Presa spaniola a anuntat in cursul acestei saptamani ca Hazard ar fi ajuns deja la un acord cu Real pentru o mutare pe "Bernabeu", insa PSG vine cu o oferta similara. Potrivit presei engleze, disputa dintre cele doua cluburi pentru semnatura starului belgian se va decide la photo-finish.

Singura intrebare care se pune avand in vedere oferta PSG-ului este ce suma ar putea oferi seicii care controleaza clubul francez pentru a realiza transferul? Chiar daca ii vor vinde fie pe Neymar, fi pe Mbappe, cei de la PSG tot trebuie sa fie atenti la fair-play-ul financiar. Pe de alta parte, Hazard a declarat ca in Franta va juca doar pentru Lille, fostul sau club, in consecinta pentru a fi convins sa semneze cu PSG seicii vor trebui sa ofere o suma considerabila.