Duelul BOMBARDIERILOR! Cristiano Ronaldo se lupta cu un atacant cu cifre mai bune ca ale lui! 21.30 Juventus - Inter Milano | 5 partide din Ligue 1 au fost amanate

17:01

JUVENTUS - INTER



Sau Cristiano Ronaldo vs Mauro Icardi. Doi dintre golgheterii sezonului din Serie A vor fi fata in fata in meciul care poate reprezenta ultima sansa la titlu pentru Inter, aflata la 11 puncte in spatele campioanei inaintea meciului. Iar toate sperantele celor de la Inter se leaga de forma lui Icardi. Argentinianul se simte excelent in partidele contra lui Juventus.



De la primul sau meci contra lui Juventus, doar 6 cluburi au marcat mai multe goluri in fata lui Juventus - Icardi a marcat 8 goluri pana acum contra lui Juventus (Sampdoria are 13 goluri in aceasta perioada, Napoli 11, Fiorentina 11, Inter 9, Roma 9 iar Verona 9). In ceea ce priveste comparatia cu Cristiano Ronaldo, Icardi sta mai bine - are o rata a conversiei suturilor de 27% in acest sezon, in timp ce a lui Cristiano Ronaldo este de 10%. Ronaldo are in acest sezon 10 goluri in 14 partide, cu 2 mai multe decat Icardi in 11 meciuri, insa mult mai multe suturui la poarta. Icardi a inscris la fiecare 108 minute, in timp ce Ronaldo a gasit plasa la fiecare 125 de minute.



Cristiano Ronaldo sta mult mai bine la capitolul creatie fata de Icardi - a fost implicat in 25 de goluri, in comparatie cu 12 la Icardi. Portughezul are 5 assist-uri, in timp ce Icardi are 2.