Meci terminat cu un scor IREAL in Romania! S-a jucat pe GHEATA in liga a 2-a. Cu ce rezultat s-a incheiat Aerostar - Metaloglobus

Nebunie la Bacau, in ultima etapa a anului in B!

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30!

Echipa lui Florin Bratu, Aerostar, a castigat cu 9-1 in fata lui Metaloglobus! Moldovenii au facut show total pe un gazon care le-a pus probleme uriase bucurestenilor. S-a jucat, desi iarba era acoperita in multe locuri cu gheata!

"N-am foarte multe de comentat dupa meciul asta. A fost o singura echipa pe teren, Aerostar. Ne-a dat 9 goluri si putea sa ne mai dea. Noi am facut patinaj artistic. Ei s-au pregatit de meciul asta cu incaltari cu crampoane, zic eu, nereculamentare. Am atras atentia si arbitrilor. Jucatorii mei au venit complet nepregatiti in ceea ce priveste echipalentul. I-am avertizat inca de luni asupra acestui lucru", a spus Popovici la finalul jocului.

Popovici e chiar fostul antrenor al Aerostarului, de unde a plecat dupa etapa a 12-a.