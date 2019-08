Messi, discurs EMOTIONANT, aplaudat in picioare de fanii Barcelonei! Ce a spus in noaptea care deschide sezonul

Trofeul Gamper a deschis sezonul 2019-2020 pentru fanii Barcelonei.

Inaintea meciului cu Arsenal, Messi a tinut discursul traditional al capitanului in fata suporterilor.

Leo a primit aplauze la scena deschisa. A transmis un mesaj de unitate si s-a aratat increzator intr-o campanie de mari succese pentru Barca.

"E dificil sa spui azi ceva dupa ce s-a intamplat in sezonul trecut. Nu-mi pare rau de nimic, voi continua sa spun ce am spus si sezonul trecut. Cred in echipa, in jucatori si in staff-ul tehnic si nu am niciun dubiu ca impreuna ne vom lupta sa castigam tot. E adevarat ca sezonul trecut s-a terminat cu un gust amar, dar trebuie sa dam valoarea cuvenita titlului pe care l-am castigat, al 8-lea in ultimii 9 ani. Acest club lupta mereu sa castige tot si anul asta va fi la fel. Abia asteptam sa incepem, avem forte proaspete si sper ca si dumneavoastra vedeti lucrurile la fel. Traiasca Barcelona si traiasca Catalonia!", a spus Messi pe Camp Nou.

