A refuzat-o pe Chelsea pentru a semna cu FC Barcelona, iar acum a explicat motivul: „Am preferat discursul lui Xavi!” 

Fundașul francez s-a despărțit de Sevilla după trei sezoane, iar între FC Barcelona și Chelsea a fost o adevărată bătălie pentru a obține semnătura jucătorului. Englezii au negociat o bună perioadă de timp pentru transferul său, au ajuns la un acord cu oficialii Sevillei, însă conducerea lui Chelsea s-a retras.

FC Barcelona a intrat pe fir odată finalizat transferul lui Robert Lewandowski, moment în care Chelsea a revenit, oferind o sumă considerabil mai mare față de catalani, însă francezul a decis să semneze cu gruparea blaugrana. La aproape două luni de la transfer, Jules Kounde a vorbit despre decizia sa.

Jules Kounde a dezvăluit de ce a ales să semneze cu FC Barcelona

Fundașul francez a oferit un interviu pentru L'Equipe în care a confirmat că a fost aproape de transferul la Chelsea, însă varianta Barcelona i-a surâs imediat ce a apărut. Mai mult, se pare că discursul lui Xavi Hernandez a ieșit „câștigător” în fața celui al lui Thomas Tuchel.

„Este adevărat că nu am fost departe de a semna cu Chelsea în vară. Barca a fost interesată însă existau anumite îndoieli. Însă când am primit telefonul și am simțit că Barca a avut posibilitatea de a mă transfera, nu am stat prea mult pe gânduri.

Da, am vorbit cu Thomas Tuchel, am simțit că mă vrea la echipă, însă pur și simplu am preferat discursul lui Xavi”, a dezvăluit Jules Kounde.