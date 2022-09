Elche a rămas in inferioritate numerică încă din minutul 14, când Gonzalo Verdu l-a faultat pe Robert Lewandowski din postura de ultim apărător și a fost eliminat.

La pauză, Barcelona conducea cu 2-0. Catalanii au deschis scorul în minutul 34, când Robert Lewandowski a împins în poartă mingea pasată de Alejandro Balde.

Șapte minute mai târziu, trupa lui Xavi a punctat din nou. Același Balde a oferit pasa decisivă, de această dată pentru Memphis Depay, care s-a întors excelent cu fața la poartă de lângă un adversar și a finalizat cu un șut în forță.

Scorul final a fost stabilit de Robert Lewandowski în minutul 48. Memphis Depay a întors o minge în fața porții pentru starul polonez, care a îndeplinit o formalitate.

Robert Lewandowski a atins o bornă remarcabilă după meciul cu Elche. Polonezul a marcat cel puțin un gol în fiecare dintre ultimele cinci meciuri disputate în La Liga, potrivit Opta.

