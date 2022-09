Cotat la 18 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, Sergino Dest nu a mai fost în planurile lui Xavi, lucru anunțat chiar de antrenorul grupării catalane.

Astfel, AC Milan a fost deschisă propunerii de a-l aduce sub formă de împrumut pe cetățeanul american în perioada de transferuri din vară, care s-a încheiat recent.

După după săptămâni petrecută la trupa de pe Giuseppe Meazza, Sergino Dest și-a arătat ambiția față de club și cât de mult își dorește să fie cumpărat definitiv.

„Există o opțiune de cumpărare în contractul dintre AC Milan și FC Barcelona, așa că voi da tot ce pot din mine și sper că Milan va dori să semnez cu ea definitiv”, au fost cuvintele lui Sergino Dest, citate de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

Sergino Dest: “There’s a buy option in the contract between AC Milan and Barcelona, so I will do my best here as I hope Milan will sign me on permanent deal”. ???????????? #ACMilan

“I’m really happy here and I will give 100% to stay”. pic.twitter.com/9SpJHja4Yp