Fix după Barcelona – Real Madrid 4-3, meciul care a cam stabilit campioana din LaLiga, Wojciech Szczesny a fost chemat la discuții de conducerea clubului catalan: i s-a oferit prelungirea până în 2027.



A primit ofertă fix după Barcelona - Real Madrid 4-3



Polonezul de 35 de ani, fostul portar al lui Juventus, venise la Barcelona cu gândul să ajute temporar, după accidentarea lui Ter Stegen.



Practic, se retrăsese – stătea liniștit în Marbella și juca golf. Dar telefonul lui Lewandowski i-a schimbat planurile. A acceptat o aventură de un sezon, iar acum e pus în fața unei decizii importante.



„Soția mea va decide. Așa am promis. După Euro 2024, fotbalul nu mai era prioritatea. Acum… e complicat. Am primit oferta scrisă, dar vreau să vorbesc cu familia. Contract pana in 2027. Ea decide tot, nu mi-e rușine să recunosc asta”, a spus Szczesny pentru Canal+ Polonia.



Cotat la 1 milion de euro, polonezul a strâns 58 de meciuri în acest sezon, a încasat 72 goluri și a păstrat poarta intactă în 26 partide.