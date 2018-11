A confrimat totul! Jucatorul viitorului pentru care se lupta Real Madrid: "Vrem sa-l pastram aici cat mai mult posibil!"

Real Madrid pune la cale un transfer surprinzator.

Rodolfo D'Onofrio, presedintele celor de la River Plate, a confirmat vineri seara ca cei de la Real Madrid sunt interesati de serviciile jucatorului Exequiel Palacios, care joaca, in prezent, pentru clubul argentinian.

Cele doua cluburi nu au vorbit inca, pentru ca asteapta finalul competitiei Copa Libertadores.

"Emilio Butragueno l-a sunat pe Enzo Francescoli (n.r. directorul sportiv al echipei argentiniene) pentru a stabili o discutie dupa ce se termina competitia (n.r. Copa Libertadores)", a spus D'Onofrio.

Presedintele de la River Plate a marturisit ca "este foarte probabil ca Exequiel Palacios sa joace in Europa anul viitor". Totusi, argentinienii nu vor sa renunte asa usor la el.

"Cand se va termina Copa Libertadores, ne vom aseza si vom vorbi. Vrem sa-l pastram aici cat de mult posibil", a spus oficialul.

Saptamana trecuta, Telemadrid a spus ca Real Madrid a inchis deja transferul jucatorului argentinian. Potrivit acestei surse, cei de la Madrid urmau sa achite 20 de milioane de euro pentru fotbalistul de la River Plate, care ar fi urmat sa semneze un contract pe cinci sezoane.

Palacios, in varsta de 20 de ani, a jucat 27 de meciuri in Superliga Argentinei si 9 in Copa Libertadores pentru River Plate.