Starul de 90.000.000 de € de la Real Madrid a pus piciorul în prag: ”În fiecare an îmi spun că o să plec”



Rodrygo, brazilianul cotat la 90 de milioane de euro de site-urile de specialitate, care se află pe ”Santiago Bernabeu” din 2019, și-a pierdut locul de titular la Real Madrid din sezonul trecut, după ce a intrat în dizgrațiile lui Carlo Ancelotti.



Acum, fotbalistul caută să revină la forma de odinioară, care l-a făcut în 2024 să ajungă la o cotă pe piața transferurilor de 110 milioane de euro!



Rodrygo a vorbit despre o plecare de la Real Madrid și a sugerat că nu și-a dorit niciodată să îmbrace echipamentul unei alte formații. Brazilianul a exprimat șiș că s-a obișnuit să se vorbească despre o eventuală plecare a sa de pe ”Bernabeu”.



”Fereastra de transferuri din vară? Sunt obișnuit! În fiecare an îmi spun că o să plec. În fiecare săptămână e câte o echipă diferită. Chiar glumeam cu părinții mei spunându-le 'hei, asta e noua mea echipă'.



Am vrut mereu să stau aici, acasă”, a pus Rodrygo punctul pe ”i”, spintecând zvonurile plecării sale de la Real Madrid, potrivit footmercato.



Fotbalistul a fost adus de Real Madrid în 2019, după ce galacticii le-au plătit celor de la Santos 45 de milioane de euro. Rodrygo era cotat încă de pe atunci la 40 de milioane de euro!

