120 de milioane, Real vrea sa inchida transferul AZI! Cand ar trebui sa aiba loc prezentarea lui Hazard la Real Madrid

Transferul lui Hazard la Real Madrid s-ar putea face la mai putin de 24 de ore de finala Europa League, castigata de starul belgian cu Chelsea.

Hazard le-a transmis clar sefilor si suporterilor englezi ca isi vede viitorul la Real. A facut-o chiar in interviurile de dupa finala de la Baku, lasand de inteles ca trecerea sa pe Bernabeu este doar o chestiune de timp. As scrie ca Real isi propune sa termine chiar azi tratativele cu Chelsea. Perez a transmis o oferta clara de transfer pe care o considere suficient de buna incat sa fie acceptata: 120 de milioane de euro. Conform sursei citate, Hazard isi doreste sa calatoreasca la Madrid cat mai repede. Prezentarea oficiala ar fi deja programata pentru luni.



Eden Hazard, 28 de ani, a petrecut 7 sezoane la Chelsea. Alaturi de clubul englez a castigat doua titluri in Anglia, o Cupa, o Cupa a Ligii si doua trofee Europa League. Hazard e un mare fan al lui Zinedine Zidane, care si l-a dorit mereu la Real. Fotbalistul n-a fost lasat de Abramovici sa plece, fiind considerat briliantul de neinlocuit al echipei/