Real Madrid a reusit un transfer al verii! I-a spus "DA" lui Zidane: vine din Franta si va concura cu Marcelo

Zinedine Zidane vrea sa reimprospateze lotul lui Real Madrid.

Ferland Mendy de la Olympique Lyon va fi noul fundas stanga al celor de la Real Madrid, anunta AS. Fotbalistul in varsta de 24 de ani a discutat in ultimele zile cu Zinedine Zidane, fiind interesat de planurile pe care antrenorul francez le are in ceea ce-l priveste si care va fi rolul sau la Real Madrid.

Pentru inceput, el va concura pentru postul sau cu Marcelo, avand in vedere ca Sergio Reguilon va fi imprumutat imediat ce-si va prelungi contractul cu cei de la Real Madrid.

Dorinta lui Zidane este de a reimprospata lotul cu jucatori tineri si sa evite un nou sezon de cosmar al echipei de pe Santiago Bernabeu.

Real Madrid transfera trei jucatori de la Lyon in aceasta vara

Real Madrid isi va improspata lotul cu trei fotbalisti de la Olympique Lyon in acesta vara. Directorul echipei franceze, Jean-Michel Aulas a confirmat ca Fekir, Ndombele si Mendy vor ajunge la Madrid in perioada de transferuri dintre sezoane.

Singura problema care ar putea interveni in aceasta afacere este pretul pe care francezii vor sa-l obtina in schimbul lui Mendy, undeva intre 50 si 60 de milioane de euro, suma la care cei de la Real Madrid nu vor sa ajunga. Totusi, relatiile bune dintre Aulas si Florentino Perez ar putea contribui la o diminuare a pretului, care sa se plieze pe dorintele clubului spaniol.