Real Madrid continua traditia! Raul calca pe urmele lui Zinedine Zidane! Spaniolul va conduce Real Madrid Castilla!

Raul va fi antrenor la Real Madrid Castilla.

Raul Gonzalez va fi noul antrenor al echipei secunde a madrilenilor, Real Madrid Castilla. Dupa ce a impresionat la echipele de cadeti, Florentino Perez a decis sa ii ofere fostului atacant spaniol postul de antrenor principal la echipa secunda.

Raul, pe urmele lui Zinedine Zidane

Real Madrid Castilla evolueaza in liga a 3-a din Spania si are ca obiectiv promovarea in esalonul secund. Astfel, Raul calca pe urmele lui Zinedine Zidane, tehnician care a plecat de la echipa secunda si a ajuns sa castige de trei ori consecutiv trofeul UEFA Champions League.

Francezul a fost secundul lui Carlo Ancelotii la succesul din 2014, iar apoi s-a intors la echipa secunda. "Zizou" a fost numit principal in ianuarie 2016 si a scris istorie pe banca Realului.