“Cocoşii” s-au impus în faţa Angliei la ultima fază a meciului, în minutul 80+3, când Thomas Ramos a transformat o lovitură de pedeapsă la 43 de metri de buturi, stabilind scorul final, 48-46.

În celelalte două partide, Irlanda a câştigat categoric cu Scoţia, şi cu punct bonus ofensiv, 43-21, terminând astfel turneul pe locul 2, iar Ţara Galilor a învins Italia cu 31-17, punând astfel capăt seriei de 15 meciuri consecutive fără victorie în competiţie.

Clasamentul final: 1. Franţa 21 puncte, 2. ⁠Irlanda 19p, 3. ⁠Scoţia 16p, 4. ⁠Italia 9p, 5. ⁠Anglia 8p, 6. ⁠Ţara Galilor 6p.

