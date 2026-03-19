Patru jucători irlandezi au fost nominalizaţi în echipa ideală a Turneului celor Şase Naţiuni 2026, votată de fani, dar niciun jucător englez, scrie BBC.

Fanii și-au ales favoriții

Franţa, care şi-a păstrat titlul în cele mai dramatice circumstanţe, învingând Anglia la Paris în meciul decisiv, are, de asemenea, patru jucători, în timp ce Italia şi Scoţia se mândresc cu trei, iar Ţara Galilor cu unul.

Astfel, irlandezii îi au pe centrul Stuart McCloskey şi atacanţii Tadhg Beirne, Caelan Doris şi Jack Conan.

Campioana Franţa este prezentă cu extrema Louis Bielle-Biarrey, mijlocaşul la grămadă Antoine Dupont, fundaşul Thomas Ramos şi jucătorul de linia a 2-a Mickael Guillard.

Bielle-Biarrey a marcat nouă eseuri, un nou record pentru competiţie, inclusiv patru în victoria finală asupra Angliei.

Echipa ideală a Turneului celor Şase Naţiuni 2026

Singura victorie a Angliei în turneu a fost obţinută împotriva Ţării Galilor în meciul de deschidere, „trandafirii” ocupând în final locul cinci, cu doar opt puncte, cel mai slab rezultat din istoria Six Nations.

Echipa Turneului celor şase Naţiuni 2026: Thomas Ramos (Franţa); Kyle Steyn (Scoţia), Tommaso Menoncello (Italia), Stuart McCloskey (Irlanda), Louis Bielle-Biarrey (Franţa); Finn Russell (Scoţia), Antoine Dupont (Franţa); Rhys Carre (Ţara Galilor), Giacomo Nicotera (Italia), Simone Ferrari (Italia), Tadhg Beirne (Irlanda), Mickael Guillard (Franţa), Jack Conan (Irlanda), Rory Darge (Scoţia), Caelan Doris (Irlanda).

