Conor McGregor este unul dintre cei mai cunoscuți luptători din istoria UFC. Înainte de a începe o carieră în artele marţiale mixte, a practicat boxul la Crumlin Boxing Club (Dublin). McGregor, în vârstă de 35 de ani, s-a transformat în sala de forță, după ce a suferit o accidentare care a necesitat între 11 și 13 luni de recuperare. De aproape doi ani a pus masă musculară, așa cum face și sosia lui din România, nimeni altul decât rugbystul Florin Surugiu.

Florin Surugiu, sosia lui Conor McGregor

Invitat în emisiunea Poveștile Sport.ro, moderată de Andru Nenciu, Surugiu a recunoscut că i se spune des că aduce cu celebrul luptător din cușcă. Rugbistul este mândru de acest detaliu, iar mai nou și-a făcut un tatuaj pe piept, asemănător cu cel care îl reprezintă pe Conor McGregor, care este un fel de ”marcă înregistrată” a irlandezului.

”Mi se spune destul de des că arăt ca el. Mai mult în ultima perioadă, pentru că am și tatuajul pe piept, cu acele aripi. Și înainte mi se spunea că arăt ca el, avem aceleași stil, iar în teren mă bat cum o face și el, să zic așa”, a spus Florin Surugiu în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Florin Surugiu, dependent de un stil de viață sănătos

Luptătorul a început transformarea în 2021, fiind mult mai mare față de cum și-a obișnuit publicul în perioada în care lupta la 70 de kilograme sau mai puțin. A pus masă musculară pe el, iar Florin Surugiu a recunoscut că este dependent de sală și de antrenamente la rândul său.

Chiar și când preparatorul echipei naționale a României îi spunea să nu se antreneze, Surugiu nu putea să reziste mai mult de câteva zile și mergea la alergat. În același timp, are și un stil de viață sănătos și a renunțat la carne de șapte ani.

”Mi-a plăcut sala de forță de când jucam la Olimpia și știam că trebuie să fii bine fizic ca jucător profesionist. Niciodată nu am dat înapoi de la a munci, alerg foarte mult. Uneori, eram la echipa națională și aveam pauză, iar preparatorul ne spunea să nu facem nimic, să ne încărcăm bateriile sută la sută.

Stăteam câteva zile, mă odihneam, dar apoi îmi luam adidașii și alergam. Nu funcționez altfel. Nu puteam să stau cât îmi spunea el. Mi se părea că iau pauză prea mare. Îmi place.

Sunt foarte atent, nu mănânc carne din 2016. Nu mănânc decât pește, dar foarte rar. Soția mea nu mănâncă de vreo zece ani. Eu de șapte, cam așa. Mă simt bine!

În 2016 am fost în Italia, atunci am luat decizia. A fost un challenge, să văd cum mă simt. Am zis: 'Ia să văd, de la 1 ianuarie nu mai mânănc carne'. Eram în Italia, am făcut acolo sărbătorile. Florin Vlaicu a fost cu mine acolo și a zis: 'Pleacă, mă, de aici. Reziști o săptămână, apoi te văd cu carnea în gură'.

Și de atunci nu mai mănânc carne, mănânc pește. Dar și peștele foarte rar. Mă simt bine. Sunt atent, nu beau sucuri. Beau apă, uneori fresh de portocale, dar știu că nici fresh-urile nu sunt așa bune. Sunt foarte atent la ce mănânc”, a mai spus Surugiu în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Florin Surugiu, peste 100 de meciuri la națională

Mijlocaș la grămadă, Florin Surugiu are peste 100 de selecții în echipa națională de seniori. Doar cinci jucători români fac parte din acest ”club”. Pe lângă el se mai află Cătălin Fercu, Valentin Calafeteanu, Florin Vlaicu și Mihai Macovei.

Surugiu a participat la trei ediţii ale Cupei Mondiale.

