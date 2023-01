Jucătorul Robert Irimescu, aflat la prima sa convocare la echipa naţională, a declarat, vineri, că de mic şi-a dorit să evolueze pentru selecţionata de rugby a României.

Născut în SUA şi legitimat la echipa Rugby United New York, Irimescu se pregăteşte pentru prima dată în ţară alături de componenţii lotului A.

Robert Irimescu despre convocarea la națională: ”A fost o surpriză mare”

"A fost o surpriză mare, am vrut să joc aici de mulţi ani. De când eram copil voiam să joc pentru România.

Îmi pare bine că am fost selecţionat, vreau să mă pregătesc cât de bine pot şi vom vedea ce se întâmplă. Eu îmi doresc să debutez cu Italia, mă antrenez cât pot de bine, dar e decizia antrenorilor.

Importantă este echipa şi cei mai buni jucători vor intra pe teren. Sper să fiu un 'stejar' într-o zi", a declarat Irimescu.

De la fotbal american la rugby

Jucătorul a afirmat că a încercat în copilărie să practice fotbal american, dar s-a reorientat către rugby din cauza competiţiei destul de aprige.

"Eu m-am născut în America, dar părinţii mei sunt născuţi în Constanţa. Vin acolo în fiecare vară. Îmi pare bine că am venit aici, nu am mai fost din pandemie.

Am încercat să joc fotbal american când eram copil, dar este competiţie foarte mare. Liceul meu era foarte bun la rugby, tatăl meu a jucat în România şi era important să încerc şi eu acest sport.

Şi de la 18 ani joc doar rugby. Eu m-am născut în New York şi am jucat doi ani pentru echipa din New York. Am mai vorbit cu câteva echipe, este posibil să mă duc înapoi sau, dacă merge bine aici, eu sper să stau în România", a mai spus Robert Irimescu.

Ce urmează pentru naționala de rugby a României

Lotul naţionalei secunde de rugby (România A) efectuează de la începutul săptămânii primul stagiu de pregătire din 2023.

Staff-ul tehnic condus de Eugen Apjok a selecţionat pentru acest cantonament 35 de jucători din campionatul intern, singurul din afara României fiind Robert Irimescu, care evoluează în SUA, la Rugby United New York, şi care se află la prima convocare.

Stagiul de pregătire a debutat luni şi se va încheia cu un meci de pregătire, pe 21 ianuarie, la Viadana (Italia), România A urmând să întâlnească Italia A.

La Rugby Europe Championship debutăm pe 4 februarie

Reprezentativele secunde ale României şi Italiei s-au întâlnit şi în decembrie 2021, tot într-un meci de pregătire, ce a avut loc la Parma, când Italia Emergenti a dispus de România A cu scorul de 50-26.

Acest cantonament reprezintă debutul pregătirii pentru Rugby Europe Championship, competiţie care va avea un nou format din acest sezon, ''stejarii'' urmând să debuteze pe 4 februarie, la Bucureşti, în compania Poloniei. (Agerpres)