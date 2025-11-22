Echipa naţională de rugby a României a pierdut sâmbătă, pe teren propriu, scor 21-31, meciul test disputat în compania echipei naţionale a Uruguayului.

Pe stadionul Arcul de Triumf, Uruguay a condus cu 14-0 în minutul 19, după ce German Kessler (min. 15) şi Bautista Basso (min. 19) au reuşit câte un eseu, ambele transformate de Santiago Alvarez. Stejarii au marcat şapte puncte pe final de repriză, prin eseul lui Tudor Butnariu (min. 39), transformat de Alin Conache, stabilind scorul pauzei. Manuel Diana a înscris un al treilea eseu pentru Uruguay, în minutul 44, şi Alvarez a transformat. Nicolaas Immelman a reuşit un eseu pentru România, în minutul 57, şi Conachi a transformat. Lucas Bianchi a marcat şi el pentru oaspeţi, în minutul 67, tot prin eseu, transformat de Alvarez, care înscrisese şi dintr-o lovitură de pedeapsă, cu şase minute mai înainte, iar Thomas Creţu a înscris şi el un eseu pentru România, în minutul 78, transformat de Conachi.

Stejarii au mai avut două eseuri anulate de VAR, iar Cristian Chirică şi-a anunţat retragerea din echipa naţională.

Uruguay, care ocupă locul 15 în clasamentul mondial, s-a impus la Bucureşti, cu 31-21, în faţa României, locul 21 în aceeaşi ierarhie. Este a şaptea înfrângere suferită de Stejari în acest an, din 10 meciuri disputate, şi a doua în faţa Uruguay-ului, după 8-70, în deplasare, la 12 iulie.

news.ro

