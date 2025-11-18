România și-a aflat adversarele din Nations Cup 2026

Rom&acirc;nia și-a aflat adversarele din Nations Cup 2026 Rugby
World Rugby, forul tutelar la nivel mondial, a oferit publicului unele amănunte legate de noua competiţie, World Rugby Nations Cup, care urmează să fie lansată în curând.

România va juca în Nations Cup, competiţie formată din 12 ţări din eşalonul secund, din Europa, Africa şi Asia, America şi Pacific împărţite în două grupe regionale. Stejarii se află în Grupa A (Europa, Africa şi Asia), alături de Georgia, Spania, Portugalia, Hong Kong şi Zimbabwe. În Grupa B (America şi Pacific) se află Uruguay, Statele Unite, Chile, Tonga, Canada şi câştigătoarea turneului final de calificare la Cupa Mondială (Samoa sau Belgia).

Prin World Rugby Nations Cup (WRNC) se urmăreşte atingerea unui nivel fără precedent, din punct de vedere competitiv, în rugby-ul internaţional. Competiţia este adresată echipelor deja calificate la Cupa Mondială din Australia 2027 şi va avea drept piloni principali creşterea performanţei sportive, dar şi a veniturilor financiare rezultate din meciurile de rugby.

România și-a aflat adversarele din Nations Cup 2026

Prin noua competiţie, se urmăreşte, de asemenea, ca testele internaţionale desfăşurate în ferestrele tradiţionale, din lunile iulie şi noiembrie, să capete o mai mare însemnătate şi să aibă un caracter oficial, informează rugby.ro.

World Rugby menţionează că 11 din cele 12 echipe naţionale calificate, pe ruta preliminariilor, pentru Cupa Mondială din 2027 au obţinut calificarea şi pentru WRNC. Chile este ultima echipă calificată la WRNC, iar a 12-a echipă se va afla după încheierea turneului play-off intercontinental, de la Dubai. Meciuri intercontinentale, cu echipele care joacă în campionatele continentale, vor avea loc în 2027, în perioada de pregătire pentru Cupa Mondială, respectiv în 2029, în timpul unui tur al Leilor Britanici şi Irlandezi. Competiţia va debuta în vara lui 2026. Programul WRNC va include meciuri în 2026 şi 2028, în lunile iulie şi noiembrie, în vreme ce programul din 2027 şi 2029 va fi modificat, incluzând meciuri între echipele din cele două divizii valorice.

O divizie de elită, Nations Championship, va începe, de asemenea, anul viitor. Pentru debutul său în 2026, Nations Championship va include toate echipele Turneului celor Şase Naţiuni, care reprezintă emisfera nordică (Anglia, Franţa, Irlanda, Italia, Scoţia, Ţara Galilor) şi care se vor confrunta cu naţiunile SANZAAR (Argentina, Australia, Noua Zeelandă, Africa de Sud), plus două echipe invitate (Japonia şi Fiji), care vor concura în numele emisferei sudice.

Potrivit lui Brett Robinson, preşedintele World Rugby, ” Noul calendar internaţional, care include Campionatul Naţiunilor masculin, Cupa Mondială de Rugby pe Naţiuni şi Seria Globală WXV pentru jocul feminin, este esenţial pentru impactul şi dezvoltarea rugby-ului”.

World Rugby doreşte ca WRNC, combinată cu Nations Championship, să ofere o puternică platformă de dezvoltare sportivă, dar, totodată, să fie şi un motor financiar pentru finanţarea şi sustenabilitatea rugby-ului. Programul detaliat pentru meciurile şi locaţiile primelor ediţii din Campionatul Naţiunilor şi WRNC urmează să fie anunţate în timp util.

ARTICOLE PE SUBIECT
Centrul Vienei, ocupat! 25.000 de bosniaci la meciul decisiv pentru Mondial contra Austriei
Centrul Vienei, ocupat! 25.000 de bosniaci la meciul decisiv pentru Mondial contra Austriei
Dublu campion rus la Casa Albǎ. Islam Makhachev a surprins pe toată lumea
Dublu campion rus la Casa Albǎ. Islam Makhachev a surprins pe toată lumea
Robert Lewandowski e o mașinărie! Polonezul a egalat recordul lui Messi
Robert Lewandowski e o mașinărie! Polonezul a egalat recordul lui Messi
San Marino și planul pentru o surpriză de proporții contra Rom&acirc;niei: Sperăm ca planetele să se alinieze
San Marino și planul pentru o surpriză de proporții contra României: "Sperăm ca planetele să se alinieze"
Rom&acirc;nul care a alergat trei zile. Am dormit doar 30 de minute. Pe jos, printre pietre. Eram zombie!
Românul care a alergat trei zile. "Am dormit doar 30 de minute. Pe jos, printre pietre. Eram zombie!"
FIFA a intervenit la trei zile după Bosnia - Rom&acirc;nia: Am primit confirmarea oficială!

FIFA a intervenit la trei zile după Bosnia - România: "Am primit confirmarea oficială!"

Fost jucător, acuzații explozive la adresa unui antrenor rom&acirc;n: &rdquo;Se purta ca un schizofrenic. Un ciudat dezgustător!&rdquo;

Fost jucător, acuzații explozive la adresa unui antrenor român: ”Se purta ca un schizofrenic. Un ciudat dezgustător!”

Cristi Chivu, refuzat &icirc;n Superliga Rom&acirc;niei: &rdquo;I-au zis că nu are experiență&rdquo;

Cristi Chivu, refuzat în Superliga României: ”I-au zis că nu are experiență”

Au activat clauza imediat după Bosnia - Rom&acirc;nia: Transferul se face pentru 6 milioane de euro!

Au activat clauza imediat după Bosnia - România: "Transferul se face pentru 6 milioane de euro!"

Florin Tănase va semna cur&acirc;nd. Unde va juca decarul FCSB?

Florin Tănase va semna curând. Unde va juca decarul FCSB?

Decizia anunțată &icirc;n cazul lui Michael Oliver, la trei zile după scandalul de la Bosnia - Rom&acirc;nia

Decizia anunțată în cazul lui Michael Oliver, la trei zile după scandalul de la Bosnia - România



San Marino și planul pentru o surpriză de proporții contra Rom&acirc;niei: Sperăm ca planetele să se alinieze
San Marino și planul pentru o surpriză de proporții contra României: "Sperăm ca planetele să se alinieze"
Robert Lewandowski e o mașinărie! Polonezul a egalat recordul lui Messi
Robert Lewandowski e o mașinărie! Polonezul a egalat recordul lui Messi
Rom&acirc;nul care a alergat trei zile. Am dormit doar 30 de minute. Pe jos, printre pietre. Eram zombie!
Românul care a alergat trei zile. "Am dormit doar 30 de minute. Pe jos, printre pietre. Eram zombie!"
Dublu campion rus la Casa Albǎ. Islam Makhachev a surprins pe toată lumea
Dublu campion rus la Casa Albǎ. Islam Makhachev a surprins pe toată lumea
Lamine Yamal, cel mai jignit jucător din Spania! Situația &icirc;n care se află starul Barcelonei
Lamine Yamal, cel mai jignit jucător din Spania! Situația în care se află starul Barcelonei
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! C&acirc;nd vor fi puse &icirc;n v&acirc;nzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din Rom&acirc;nia, dar nu &icirc;i vrea nimeni &icirc;n Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Incepe NEBUNIA pentru copiii indragostiti de fotbal! Cupa Hagi trimite o echipa la Mondialul pustilor din Maroc
Incepe NEBUNIA pentru copiii indragostiti de fotbal! Cupa Hagi trimite o echipa la Mondialul pustilor din Maroc
Rom&acirc;nia face valuri &icirc;n Singapore! Olimpicii lui Rath și-au aflat adversarii de la Campionatul Mondial
România face valuri în Singapore! Olimpicii lui Rath și-au aflat adversarii de la Campionatul Mondial
Elias Charalambous: Sunt multe surprize!
Elias Charalambous: "Sunt multe surprize!"
Rom&acirc;nia joacă la Paris finala mică din Rugby Europe Championship 2024! Echipa de start: două debuturi și o absență importantă la &rdquo;Stejari&rdquo;
România joacă la Paris finala mică din Rugby Europe Championship 2024! Echipa de start: două debuturi și o absență importantă la ”Stejari”
Becali a găsit vinovatul după cheltuielile nejustificate ale FCSB: &bdquo;E idiot&rdquo;

stirileprotv Becali a găsit vinovatul după cheltuielile nejustificate ale FCSB: „E idiot”

Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi &bdquo;accidentat&rdquo; mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

protv Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi „accidentat” mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

Adrian Țuțuianu, propunerea PSD pentru AEP, la audieri &icirc;n Parlament &icirc;naintea votului &icirc;n plen. Ședință la ora 13:00

stirileprotv Adrian Țuțuianu, propunerea PSD pentru AEP, la audieri în Parlament înaintea votului în plen. Ședință la ora 13:00

Senatul a votat eliminarea bonusului echivalent cu venitul net pe șase luni pentru judecătorii CCR la final de mandat

stirileprotv Senatul a votat eliminarea bonusului echivalent cu venitul net pe șase luni pentru judecătorii CCR la final de mandat

