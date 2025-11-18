România va juca în Nations Cup, competiţie formată din 12 ţări din eşalonul secund, din Europa, Africa şi Asia, America şi Pacific împărţite în două grupe regionale. Stejarii se află în Grupa A (Europa, Africa şi Asia), alături de Georgia, Spania, Portugalia, Hong Kong şi Zimbabwe. În Grupa B (America şi Pacific) se află Uruguay, Statele Unite, Chile, Tonga, Canada şi câştigătoarea turneului final de calificare la Cupa Mondială (Samoa sau Belgia).

Prin World Rugby Nations Cup (WRNC) se urmăreşte atingerea unui nivel fără precedent, din punct de vedere competitiv, în rugby-ul internaţional. Competiţia este adresată echipelor deja calificate la Cupa Mondială din Australia 2027 şi va avea drept piloni principali creşterea performanţei sportive, dar şi a veniturilor financiare rezultate din meciurile de rugby.

România și-a aflat adversarele din Nations Cup 2026

Prin noua competiţie, se urmăreşte, de asemenea, ca testele internaţionale desfăşurate în ferestrele tradiţionale, din lunile iulie şi noiembrie, să capete o mai mare însemnătate şi să aibă un caracter oficial, informează rugby.ro.

World Rugby menţionează că 11 din cele 12 echipe naţionale calificate, pe ruta preliminariilor, pentru Cupa Mondială din 2027 au obţinut calificarea şi pentru WRNC. Chile este ultima echipă calificată la WRNC, iar a 12-a echipă se va afla după încheierea turneului play-off intercontinental, de la Dubai. Meciuri intercontinentale, cu echipele care joacă în campionatele continentale, vor avea loc în 2027, în perioada de pregătire pentru Cupa Mondială, respectiv în 2029, în timpul unui tur al Leilor Britanici şi Irlandezi. Competiţia va debuta în vara lui 2026. Programul WRNC va include meciuri în 2026 şi 2028, în lunile iulie şi noiembrie, în vreme ce programul din 2027 şi 2029 va fi modificat, incluzând meciuri între echipele din cele două divizii valorice.

O divizie de elită, Nations Championship, va începe, de asemenea, anul viitor. Pentru debutul său în 2026, Nations Championship va include toate echipele Turneului celor Şase Naţiuni, care reprezintă emisfera nordică (Anglia, Franţa, Irlanda, Italia, Scoţia, Ţara Galilor) şi care se vor confrunta cu naţiunile SANZAAR (Argentina, Australia, Noua Zeelandă, Africa de Sud), plus două echipe invitate (Japonia şi Fiji), care vor concura în numele emisferei sudice.

Potrivit lui Brett Robinson, preşedintele World Rugby, ” Noul calendar internaţional, care include Campionatul Naţiunilor masculin, Cupa Mondială de Rugby pe Naţiuni şi Seria Globală WXV pentru jocul feminin, este esenţial pentru impactul şi dezvoltarea rugby-ului”.

World Rugby doreşte ca WRNC, combinată cu Nations Championship, să ofere o puternică platformă de dezvoltare sportivă, dar, totodată, să fie şi un motor financiar pentru finanţarea şi sustenabilitatea rugby-ului. Programul detaliat pentru meciurile şi locaţiile primelor ediţii din Campionatul Naţiunilor şi WRNC urmează să fie anunţate în timp util.

