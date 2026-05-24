Ardelenii rămân însă cu o calificare în Europa League, iar, sâmbătă seară, ”Șepcile Roșii” și-au aflat toate posibilele adversare din primul tur preliminar al competiției.
Misiune imposibilă! U Cluj și-a aflat toate posibilele adversare din primul tur preliminar Europa League
U Cluj nu a reușit să câștige un trofeu la finalul acestui sezon, chiar dacă a jucat două ”finale” cu Universitatea Craiova, care a reușit eventul.
Sheriff Tiraspol a învins-o în finala Cupei Moldovei pe Zimbru Chișinău cu scorul de 2-0, după golurile marcate de Jayder Asprilla Moreno și Liam Hermesh. Astfel, Sheriff Tiraspol s-a calificat în preliminariile Europa League și va începe din primul tur preliminar, unde va avea statut de cap de serie.
Cu un coeficient de 5.050, U Cluj nu va fi cap de serie, astfel că va avea o misiune extrem de dificilă încă din primul tur preliminar, unde va înfrunta una dintre următoarele echipe: Ferencvaros, Qarabag, Sheriff Tiraspol, Dinamo Kiev, Hajduk Split și CSKA Sofia.
