Alexandru Hațieganu
A început și Cupa României la rugby.

Dinamo nu a avut probleme sâmbătă în prima partidă din actuala ediție a Cupei României la rugby.

”Buldogii”, cu Jondre Williams căpitan și Cristian Bilăucă aflat la debut, s-au impus clar, 75-18, într-un meci în care au marcat 11 eseuri, cu Dylan Schwartz MVP, autor a nu mai puțin de 4 eseuri!

Zece din cele unsprezece eseuri marcate pe arena ”Florea Dumitrache” au fost transformate.

”🐾 Recitalul „buldogilor” în Cupa României! 🏆

Start cu dreptul pentru Dinamo, care se impune categoric în fața lui U Cluj, scor 75–18 (pauză 28–7). 🔥

🔴⚪ Spectacol total al băieților noștri: 11 eseuri marcate, 10 transformate!

⭐ Cel mai bun marcator al partidei – Dylan Schwartz, autor a 4 eseuri.

👉 Urmează etapa a doua, sâmbătă la Timișoara – mergem hotărâți să continuăm parcursul perfect! 💪”, a postat la final pagina Dinamo Rugby.

Pentru Dinamo urmează în Cupă meciul din deplasare cu SCM USV Timișoara.

