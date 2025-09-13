Dinamo nu a avut probleme sâmbătă în prima partidă din actuala ediție a Cupei României la rugby.
”Buldogii”, cu Jondre Williams căpitan și Cristian Bilăucă aflat la debut, s-au impus clar, 75-18, într-un meci în care au marcat 11 eseuri, cu Dylan Schwartz MVP, autor a nu mai puțin de 4 eseuri!
Zece din cele unsprezece eseuri marcate pe arena ”Florea Dumitrache” au fost transformate.
”🐾 Recitalul „buldogilor” în Cupa României! 🏆
Start cu dreptul pentru Dinamo, care se impune categoric în fața lui U Cluj, scor 75–18 (pauză 28–7). 🔥
🔴⚪ Spectacol total al băieților noștri: 11 eseuri marcate, 10 transformate!
⭐ Cel mai bun marcator al partidei – Dylan Schwartz, autor a 4 eseuri.
👉 Urmează etapa a doua, sâmbătă la Timișoara – mergem hotărâți să continuăm parcursul perfect! 💪”, a postat la final pagina Dinamo Rugby.
Pentru Dinamo urmează în Cupă meciul din deplasare cu SCM USV Timișoara.