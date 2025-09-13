Dinamo nu a avut probleme sâmbătă în prima partidă din actuala ediție a Cupei României la rugby.

”Buldogii”, cu Jondre Williams căpitan și Cristian Bilăucă aflat la debut, s-au impus clar, 75-18, într-un meci în care au marcat 11 eseuri, cu Dylan Schwartz MVP, autor a nu mai puțin de 4 eseuri!

Zece din cele unsprezece eseuri marcate pe arena ”Florea Dumitrache” au fost transformate.

