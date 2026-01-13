Așa arată astăzi stadionul din România reabilitat cu 20 de milioane de euro în urmă cu nici doi ani

Fotbalistul care l-a mișcat pe Gigi Becali cu un telefon după plecare: „Pentru mine, asta e bucuria!“

Dinamo a anunțat despărțirea de nu mai puțin de 11 jucători ai echipei de rugby!

”Mulțumim! 🤝

Este momentul să anunțăm încheierea raporturilor contractuale cu 11 "buldogi" ai echipei noastre: Cristi Chirică, Hinckley Vaovasa, Helarius Kisting, Malcolm Jaer, Justin Theys, Damian Bonaparte, Dionisio Simao, Andrei Donisa, Cristi Bilauca, Lucian Godroman și Adi Chiru. 🏉

Vă mulțumim, în numele tuturor dinamoviștilor, pentru fiecare punct, pasă sau placaj în tricoul alb-roșu. Ați impresionat prin atitudine, prin respectul demonstrat față de club și veți rămâne mereu în familia Dinamo. ⚪🔴

Mult succes în carieră, oriunde va urma această călătorie frumoasă în rugby! 🤗”, a postat pagina Dinamo Rugby (Bulldogs).

Întăriri pentru „stejari”! Doi sud-africani de la Dinamo au primit cetățenia și vor evolua sub tricolor



Selecționerul David Gerard i-a convocat în premieră pe sud-africanii Dylan Schwartz și Etienne Terblanche, oameni de bază la CS Dinamo, care au devenit eligibili pentru „frunza de stejar”. Cei doi au făcut joncțiunea cu lotul pentru stagiul centralizat de la INSEP Paris, care a început în urmă cu trei zile.

Așteptarea a luat sfârșit pentru doi dintre cei mai constanți jucători străini din Liga Națională. După cinci sezoane în care au impresionat în tricoul „buldogilor” din Ștefan cel Mare, centrul Dylan Schwartz și flankerul Etienne Terblanche au primit undă verde pentru a reprezenta România. Mișcarea vine într-un moment crucial, „stejarii” aflându-se în plin proces de construcție pentru Cupa Mondială din 2027.

Schwartz, unul dintre cei mai percutanți centri din campionatul intern, s-a arătat vizibil emoționat de noua etapă din cariera sa, subliniind că acesta a fost un obiectiv major pentru el încă de la sosirea în țară.

„A fost întotdeauna visul meu să joc rugby la cel mai înalt nivel. După cinci ani în România, această oportunitate înseamnă foarte mult pentru mine. Sunt extrem de mândru și entuziasmat să reprezint această țară și profund recunoscător pentru modul în care Dumnezeu m-a binecuvântat de-a lungul acestui drum. Sunt onorat să port acest tricou și să dau totul pentru el”, a spus Dylan Schwartz, proaspătul component al naționalei.

Pe lângă cei doi recent naturalizați, CS Dinamo trimite un contingent solid la lot, alături de ei fiind convocați și Manole, Harțig, Cioroabă și Tangimana.

