Echipa va ajunge în Ghermănești, județul Ilfov, unde va descoperi o familie care a învățat să meargă mai departe chiar și când obstacolele păreau că nu mai pot fi depășite.

Oana și Andrei, mamă și fiu, au trecut printr-o serie de încercări care le-au schimbat complet existența. În 2020, viața Oanei a fost dată peste cap când atât mama, cât și soțul s-au stins. „A fost greu pentru mine. Încercam să fac față la serviciu, să am grijă de copil, de casă... era îngrozitor”, își va aminti Oana.

Viața alături de tatăl lor, însă, nu a fost una ușoară: „Se îmbăta mult și începea să facă scandal prin toată casa. Mă simțeam foarte speriat pentru că niciodată nu știai ce mișcare poate să facă – ba într-o zi era bun – chiar dacă era beat, ba în altă zi era foarte agresiv”, va povesti Andrei.

Tânărul s-a refugiat în jocuri cu piese de construit – o pasiune care i-a adus, de-a lungul timpului, liniște. „Unele dureri sunt prea adânci pentru lacrimi. Cred că am înțeles de ce-i place lui Andrei să construiască mult, poate pentru că atunci când lumea ta se rupe în bucăți, singurul lucru pe care îl poți face este să începi să o construiești din nou, iar pentru noi misiunea nu este doar să renovăm un apartament, ci să construim un loc în care Andrei să se simtă, în sfârșit, acasă”, va spune Dragoș Bucur.

Pentru echipa Visuri la cheie, misiunea nu este doar să renoveze un apartament, ci să creeze un loc în care Andrei să se simtă în siguranță și pe care să-l poată numi, cu adevărat, „acasă". Ce transformare îi așteaptă pe Oana și Andrei și cum va arăta noul început pentru ei, rămâne de văzut.

