Dragoș Bucur, Cristina Joia, Ștefana Costraș și Omid Ghannadi vor ajunge în Prahova, acolo unde vor cunoaște familia Toroiman – o mamă și doi copii distruși de pierderea recentă a tatălui.

Familia lor s-a zdruncinat cu un an în urmă, atunci când, pe neașteptate, soțul femeii a suferit un infarct, iar în jurul lor totul s-a ruinat. Andreea a ajuns singură în fața unui destin crud, cu doi copii cărora le e greu să înțeleagă ce s-a întâmplat: „Mă uit în ochișorii lor și sunt atât de triști. Încă mă mai roagă să-l aduc pe tati acasă că le este foarte dor de el și nu am nicio putere să fac chestia asta. De atunci am considerat că a coborât iadul pe pământ”.

Bărbatul muncea pentru un vis pe care nu a mai apucat să-l vadă realizat – să construiască o casă pentru familia lui. „Asta își dorea cel mai mult – să avem o casă a noastră și-mi este teamă că nu o să pot să îndeplinesc singură acest vis. E foarte greu fără el. Îl tot strig și-l rog să-mi dea un semn să-mi spună ce să fac, încotro să o iau, cum să procedez”, va povesti, printre lacrimi, Andreea.

Echipa Visuri la cheie se va întâlni cu o provocare care va fi dincolo de amenajare: „Singura șansă ca această casă să fie „acasă” este să-i facem pe copii fericiți. Dacă ei sunt mulțumiți și se vor juca, și Andreea va fi bine”, va spune Cristina Joia, în timp ce Omid va completa: „Aici rolul nostru nu este să construim doar o casă frumoasă, ci să gândim un mod de a trăi în această locuință astfel încât ei să poată să o gestioneze”.

Imprevizibilul, însă, nu-i va ocoli pe arhitecți: „Cert este că asemenea situații de criză n-am mai trăit la Visuri la cheie. Nu am ajuns niciodată în situația asta” – despre ce este vorba, aflăm în doar câteva ore.

O poveste despre provocările vieții și speranța unui viitor mai bun, în această seară, de la 21:30, în ultima ediție a sezonului 12 Visuri la cheie.

