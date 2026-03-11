Dragoș, Omid, Cristina și Ștefana se unesc să termine o locuință cu multe probleme de construcție, începută acum 20 de ani. În premieră, din acest sezon, unul dintre membrii familiei va vedea o singură cameră terminată, cu mult înainte de finalizarea renovării.

În Lipia se va opri autocarul în această seară, acolo unde echipa va cunoaște familia Simion – pe mama, Mihaela și fiul său, Darius. Nimic nu a mai fost la fel pentru ei din momentul în care, în urmă cu 5 ani, tatăl lor a murit. „Băiatul nu a venit acasă trei zile, până în ziua înmormântării. Din secunda aia el nu a scos un sunet. Dacă mă uit pe geam, îi văd crucea. 100 și ceva de metri mai în față. Mi-e foarte greu”, va povesti, cu lacrimi în ochi, Mihaela. De atunci, copilul Darius a devenit, brusc, adultul responsabil care a simțit nevoia să fie sprijin pentru mama sa: „El este foarte demn. Principalul lui scop este să-și vadă mama bine, nu contează că această casă stă să cadă pe ei”, va remarca încă din primele momente Cristina Joia.

Pentru arhitecți, însă, renovarea casei în care locuiesc cei doi nu va fi una ușoară: „Casa, în termeni tehnici, e un dezastru, în termeni emoționali e „acasă” pentru ei. Acum noi trebuie să conservăm latura de „acasă” și să reparăm acel dezastru”, va explica Omid, în timp ce Dragoș Bucur va concluziona că: „Dacă noi nu am fi venit astăzi aici, în scurt timp casa asta se degrada până într-un punct în care nu mai putea fi locuită”.

Provocările nu se vor opri aici, întrucât, de anul acesta, arhitecții trebuie să aibă una dintre încăperi gata mai devreme, iar de data aceasta misiunea îi va reveni Ștefanei: „M-a luat inima! La propriu! M-am baricadat aici și nu mă pot uita în jur – e haos, e dezastru, e mult! Și sunt singură!”. Dacă va reuși cea mai nouă arhitectă a emisiunii să ducă la bun sfârșit proiectul, aflăm în câteva ore.

Nu ratați, de la 21:30, o poveste de viață care devine lecție pentru cei care ajung să-i cunoască pe Mihaela și Darius. Emisiunea Visuri la cheie poate fi urmărită și online, pe VOYO.

Visuri la cheie – crede în oameni!