În doar câteva ore, de la 21:30, telespectatorii vor face cunoștință cu o familie pentru care fiecare zi este o luptă, dar și o lecție despre puterea de a merge înainte, indiferent de greutățile vieții.

Ana și Laurențiu sunt părinții lui Dominic, un băiețel de 7 ani, a cărui viață a fost marcată încă de la naștere de o malformație gravă la inimă. În fața unui diagnostic greu de acceptat, părinții au ales să meargă mai departe: „Are un singur ventricul acum și i-au făcut o procedură ca să-i prelungească viața până la transplantul cardiac. Am mers cu credință în Dumnezeu, că dacă El ne-a dat asta, tot El ne va da și rezolvare”, va mărturisi Ana.

Până la vârsta de 7 ani, Dominic a trecut deja prin două operații pe cord deschis, iar lupta lui continuă: „Cum să te rogi la Dumnezeu să-i găsești un donator? Asta înseamnă ca un copil să moară ca al meu să primească altă inimă. Sincer, nu pot să mă rog așa, ci să aibă o viață sănătoasă și lungă chiar și cu restricțiile astea”, va adăuga mama băiețelului.

„Veșnica mea răscruce este între a înțelege cui i se atribuie mai multă nedreptate – părinților care aduc pe lumea asta un copil pe care îl iubesc cel mai mult sau copilului care vine nevinovat pe lumea asta și trebuie să trăiască cu aceste provocări?!”, va spune Omid Ghannadi.

Viața familiei a fost pusă la încercare constant, iar cheltuielile pentru medicamente au făcut imposibilă finalizarea casei începute. În plus, în 2024, Laurențiu a suferit un infarct miocardic, iar Ana a primit o veste grea: „Când mi-a spus că este și ea suspectă de cancer, parcă dintr-o dată discuția s-a blocat și mă gândesc cât mai duc oamenii ăștia veste după veste...”, va spune Dragoș Bucur.

Echipa este pregătită să facă o transformare care le va aduce tuturor o nouă speranță către un viitor mai bun.

Visuri la Cheie – Crede în oameni!