ROMANIA - SPANIA, AZI 21:45, PRO TV | "Eu cred ca de mult timp s-a intamplat ceva!" Motivul din spatele deciziei retragerii lui Sapunaru! Un fost international a dezvaluit tot

Dorinel Munteanu a vorbit despre retragerea lui Sapunaru de la nationala si despre meciul cu Spania din aceasta seara.

Romania va intalni Spania in aceasta seara de la ora 21:45 in direct la PRO TV, iar fostul jucator al echipei nationale, Dorinel Munteanu, a vorbit despre partida si despre motivul pentru care Sapunaru a decis sa se retraga de la echipa nationala.

"Pe mine m-a surprins acest lucru de a renunta la echipa nationala, pentru ca in ultimul timp, Sapunaru a fost unul dintre cei mai importanti jucatori de la echipa nationala. Ce am vazut prin interviuri, pe mine m-a surprins reactia lui Cosmin, de un posibil telefon pe care sa i-l dea lui Sapunaru. Eu cred ca s-a intamplat ceva, relatia intre Cosmin si Sapunaru, nu ca a renuntat Sapunaru din cauza varstei, eu cred ca Sapunaru nu a fost respectat cum trebuie. Eu cred ca de mult timp a izbucnit aceasta depsartire, din punctul meu de vedere", a spus Dorinel Munteanu, la PRO X.

Dorinel Munteanu: "Nu am mari sperante"



Dorinel Munteanu a vorbit si despre partida din aceasta seara si e de parere ca echipa antrenata de Contra nu are sanse foarte mari in fata spaniolilor

"Discutam dupa rezultatele din vara ale echipei U 21, discutam numai la superlativ, dar aceasta confirmare a jucatorilor de la U 21 vine doar prin rezultate. Astazi, mai putin probabil, nu cred ca va fi un rezultat sa dea peste cap toate statisticile, eu am foarte mare incredere in echipa nationala, dar jucam cu Spania si nu vad lucruri pozitive, in afara de dorinta de a castiga, dar ultimele rezultate ale echipei nationale nu imi dau sperante.



Am putea numi aceasta generatia, generatia lui Puscas, Ianis Hagi, nu stiu. Hagi a fost generatia lui, dar pe langa el au fost multi jucatori de valoare. Noi putem sa o numim cum vrem, dar asta putem vedea doar prin rezultate. Avem o generatie talentata, cum a fost generatia lui Mutu, dar pusi intr-o echipa nu au obtinut cine stie ce rezultate. Pana la confirmarea acestei generatii, mai este drum foarte lung. Eu sunt increzator pentru meciul de diseara, dar sper sa nu se termine totul de la inceputul jocului. Mi-as dori in seara asta sa obtinem un rezultat pozitiv. Daca obtinem un punct e foarte bine, daca obtinem o victorie e ceva senzational.

Eu vreau sa nu cadem intr-o capcana foarte mare, tinand cont de numele actualilor jucatori ai Spaniei. La ei a fost un schimb de generatii, se claseaza pe primul loc in grupa, trebuie sa fim foare atenti, am vazut si jocurile pe care le-au avut pana acum, sunt jucatori valorosi, asta pe noi trebuie sa ne motiveze, sa credem in sansa noastra", a mai spus Dorinel Munteanu.

Sapunaru: "In niciun caz nu ma gandeam sa renunt"



Cristi Sapunaru a declarat ca nu se gandea sa reunte la echipa nationala si a explicat care a fost principalul motiv care l-a determinat sa faca acest lucru.

In niciun caz nu ma gandeam sa renunt la echipa nationala inainte de aceste meciuri (n.r. meciurile cu Spania si Malta din preliminariile pentru Euro 2020). Dar nu m-a sunat nimeni de la nationala sa imi spuna ceva, sa imi explice de ce nu am fost convocat. Am jucat 36 de meciuri pentru Romania si de 11 ori am fost capitan.

Eu zic ca nu e putin lucru si sunt mandru de asta. As mai fi purtat banderola, daca nu se considera ca sunt prea batran. De aceea am luat aceasta decizie. Probabil se doreste o intinerire a lotului si chiar ma bucur pentru acesti jucatori de perspectiva care vin la lot", a spus Sapunaru pentru GSP.

Cosmin Contra: "Nu am stiut ca trebuie sa sun pe toata lumea"



"Nu am luat eu decizia ca cineva sa se retraga de la nationala, Cristi Sapunaru a fost un jucator important in istoria echipei. M-a luat prin surprindere aceasta decizie a lui. De obicei, daca ar trebui sa sun pe orice jucator pe care nu il chem la echipa nationala, indiferent ca este capitan, ca nu este capitan, sa dau explicatii de ce nu vine intr-un anumit moment la echipa, atunci poate toata lumea ar trebui sa fie sunata ca nu e chemata. Nu am stiut ca trebuie sa sun jucatorii, daca ma gandesc la alti jucatori din punct de vedere tactic.

Altceva nu am ce sa fac decat sa-i urez succes in continuare si sa-i multumim pentru tot ce a facut la echipa nationala. Pe mine decizia sa m-a luat prin surprindere", a spus Cosmin Contra.