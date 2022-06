Dan Petrescu regretă și acum turneul final din '94: "O lună nu am mai făcut nimic, am suferit foarte mult"

România a avut un parcurs memorabil în cadrul Campionatului Mondial din 1994. Naționala noastră a ieșit prima din Grupa A cu șase puncte și a trecut de Argentina în optimile de finală (3-2), dar Suedia a pus capăt speranțelor românilor de a avansa mai departe.

Petrescu, plin de regrete: „Am suferit foarte mult. Visam să câștig Mondialul”

Fostul fundaș dreapta a vorbit în premieră despre momentele din '94 și despre visul său. ”Cel mai mare regret a fost meciul cu Suedia. O lună nu am mai făcut nimic, am rămas în America, nu m-am mai antrenat. Am suferit foarte mult. Eu, personal, visam să câştig Mondialul. Nouă nu ne era frică de Brazilia atunci. Noi chiar voiam să luăm Campionatul Mondial”, a precizat Dan Petrescu, potrivit Antena Sport.

Dan Petrescu a prins 95 de selecții ca "tricolor" și a marcat 12 goluri ca fundaș dreapta. De-a lungul carierei sale fotbalistice, Petrescu a evoluat printre altele pentru Steaua, Sheffield Wednesday, Chelsea, Bradford și Southampton. S-a retras în 2003 la FC Național.

Trofeele câștigate ca jucător

Trei titluri de campion cu Steaua (85/86, 87/88, 88/89)

Trei cupe cu Steaua (86/87, 87/88, 88/89)

Un FA Cup cu Chelsea (1997)

O Supercupă UEFA (97/98)

O Cupă UEFA (97/98)

A participat de două ori la Campionatul Mondial pentru reprezentativa României, în 1994 și 1998 și de două ori la Euro, în 1996 și 2000.