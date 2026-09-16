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Într-un material publicat pe site-ul oficial și intitulat ”Fenomenul Nera Bogodinț! Povestea echipei dintr-un sat de 94 de locuitori care a ajuns în Liga 3”, Federația Română de Fotbal prezintă ceea ce forul condus de Răzvan Burleanu numește ”cea mai incredibilă poveste din fotbalul românesc”.

FRF despre Nera Bogodinț

”Într-un sat izolat din Caraș-Severin, ascuns printre munți și numărând puțin peste 90 de suflete, prinde viață cea mai incredibilă poveste din fotbalul românesc.

Nera Bogodinț a promovat în Liga 3 Superscore, sfidând orice logică economică sau demografică, iar conducerea nu se ferește să rostească un cuvânt tabu pentru o echipă rurală: Superliga.

Clubul este fondat în 2020 de Flavius Breșneni, un fiu al satului stabilit de mulți ani în Statele Unite, iar proiectul este 100% privat și este condus de o femeie, președinta Andreea Ignat, și îl are ca antrenor pe fostul jucător de primă ligă, Cristi Todea”, scrie FRF.

Cristian Todea (47 de ani) este un fost fotbalist de prima ligă (peste 200 de meciuri ca mijlocaș defensiv), care a jucat la UTA Arad sau Gaz Metan Mediaș, dar și în străinătate pentru Mantova (Italia) și Bellinzona (Elveția).