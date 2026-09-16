GALERIE FOTO Andreea Ignat, președinte la clubul-fenomen din România! ”Povestea echipei dintr-un sat de 94 de locuitori care a ajuns în Liga 3”

Andreea Ignat, președinte la clubul-fenomen din România! ”Povestea echipei dintr-un sat de 94 de locuitori care a ajuns în Liga 3” Fotbal intern
SPORT.RO
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Nera Bogodinț, o echipă revelație în fotbalul românesc.

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Andreea IgnatNera BogodintCristian TodeaLiga 3FRF
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Într-un material publicat pe site-ul oficial și intitulat ”Fenomenul Nera Bogodinț! Povestea echipei dintr-un sat de 94 de locuitori care a ajuns în Liga 3”, Federația Română de Fotbal prezintă ceea ce forul condus de Răzvan Burleanu numește ”cea mai incredibilă poveste din fotbalul românesc”.

FRF despre Nera Bogodinț

”Într-un sat izolat din Caraș-Severin, ascuns printre munți și numărând puțin peste 90 de suflete, prinde viață cea mai incredibilă poveste din fotbalul românesc.

Nera Bogodinț a promovat în Liga 3 Superscore, sfidând orice logică economică sau demografică, iar conducerea nu se ferește să rostească un cuvânt tabu pentru o echipă rurală: Superliga.

Clubul este fondat în 2020 de Flavius Breșneni, un fiu al satului stabilit de mulți ani în Statele Unite, iar proiectul este 100% privat și este condus de o femeie, președinta Andreea Ignat, și îl are ca antrenor pe fostul jucător de primă ligă, Cristi Todea”, scrie FRF.

Cristian Todea (47 de ani) este un fost fotbalist de prima ligă (peste 200 de meciuri ca mijlocaș defensiv), care a jucat la UTA Arad sau Gaz Metan Mediaș, dar și în străinătate pentru Mantova (Italia) și Bellinzona (Elveția).

Cum a început povestea

”Totul a început neașteptat. După ce a candidat la primăria unui sat vecin, Andreea Ignat a primit un mesaj pe Facebook de la patronul din America, care căuta un lider local vizibil și determinat pentru a ridica fenomenul fotbalistic din zonă.

Din acel moment, Nera Bogodinț a spulberat competiția în eșalonul județean. Echipa a adunat un palmares uluitor, având o singură înfrângere în 40 de meciuri și un parcurs perfect în Liga 4 Caraș-Severin, unde a câștigat toate partidele din campionat, o premieră istorică pentru județ.

În barajul de promovare, satul de 90 de locuitori a eliminat un municipiu, Caransebeșul”, mai scrie FRF.

Nera Bogodinț în sezonul 2026-2027 din Liga 3

Etapa 1: 0-0 acasă cu Universitatea Alba Iulia

Etapa 2: 0-2 în deplasare cu Unirea Sântana

Etapa 3: 1-2 acasă cu CIL Blaj

* Urmează în etapa 4 meciul cu CSC Ghiroda (în deplasare, vineri 18 septembrie)

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