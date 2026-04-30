Antrenorul care l-a dat pe spate pe fostul șef al LPF este Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul pe care CFR Cluj l-a ”instalat” în luna noiembrie și care a reușit imposibilul: să califice echipa în play-off, după un start dezastruos de sezon.

Acum, CFR Cluj a ajuns pe locul trei, cu 37 de puncte după de a învins-o în ultima etapă pe rivala locală U Cluj, scor 1-0. Ardelenii speră la titlu, așa cum a spus-o și Daniel Pancu.

Dumitru Dragomir: ”Pancu e antrenor meseriaș”

Dragomir îi prevede un viitor strălucit fostului selecționer al naționalei U21 și îi dă un sfat prețios: ”Să se ferească de declarații!”.

”Pancu este antrenor meseriaș! I-a plăcut meseria asta, îl cunosc bine pentru că a lucrat cu mine și mă bucur pentru el.

Ajunge antrenor mare de tot, se bate și pentru echipa națională. Să se ferească de declarații, îi lipsește diplomația, dar el e valoros”, a spus Dragomir, la Fanatik.ro.

Până acum, Pancu a bifat 24 de partide la CFR Cluj, iar bilanțul său este impresionant: 16 victorii, patru rezultate de egalitate și doar patru înfrângeri.

Antrenorul se poate lăuda și cu un parcurs impresionant în campionat, acolo unde a bifat nu mai puțin de zece victorii consecutive în perioada decembrie 2025 - februarie 2026.