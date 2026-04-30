Etapa update-urilor pe cele trei fronturi

Dacă lupta pentru calificarea în Liga Campionilor e ca și închisă, finalul de sezon aduce alte trei semne de întrebare în privința titlului, a ultimei echipe retrogradate și a ocupantelor ultimelor două locuri de cupă europeană.

Între Arsenal și păstrarea statutului de lider în Premier League stă o altă echipă londoneză, Fulham, pe care Arteta și ai lui o vor înfrunta între cele două duble manșe cu Atletico Madrid din semifinalele Ligii Campionilor. Fulham e pe un liniștit loc 10, cu 48 de puncte, și e una dintre multele echipe care se bat pentru locurile șase și șapte. Așadar, tunarii nu vor înfrunta o echipă fără obiectiv pe acest final de sezon.

Luni, de la 22:00, Manchester City va trece printr-o experiență similară, în măsura în care va da peste Everton, vecina de clasament a lui Fulham. "Caramelele" speră la rândul lor la revenirea în Europa, dar nu se bucură de o linie grozavă de clasament în ceea ce privește meciurile de acasă: șase victorii, patru egaluri, șapte înfrângeri.

Programul lui Arsenal și City pe final de sezon

Arsenal: Fulham (acasă), West Ham (deplasare), Burnley (acasă), Crystal Palace (deplasare)

Man. City: Everton (deplasare), Brentford (acasă), Crystal Palace (acasă), Bournemouth (deplasare), Aston Villa (acasă)

În zona roșie, duelul de la distanță dintre Nottingham, West Ham și Tottenham continuă cu trei meciuri complicate pentru toate formațiile implicate. Nottingham merge la Londra pentru duelul cu Chelsea, Tottenham o vizitează pe Aston Villa, iar West Ham o înfruntă pe Brentford, tot în deplasare.

