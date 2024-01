"Tricolorii", fanii și impresarii au chefuit după calificarea extraordinară la turneul final al Euro 2024, fără înfrângere și cu cele mai puține goluri primit în grupă, iar cei mai buni doi jucători din defensivă au prins transferuri impresionante.

Stoperul Radu Drăgușin (împlinește 22 de ani pe 3 februarie) a ajuns la Tottenham pentru peste 30 de milioane de euro (sumă de transfer + bonusuri de performanță), iar portarul Horațiu Moldovan (26 de ani) va semna cu Atletico Madrid. Dincolo de numele noilor cluburi, se pune problema dacă cei doi se pot impune la noile echipe și dacă pot să joace destule partide până la debutul Euro 2024, pentru a păstra forma bună arătată în preliminarii.

Drăgușin are timp limitat la dispoziție ca să devină important pentru Tottenham

Drăgușin a evoluat foarte bine în calificări, dar a venit la națională după 57 de meciuri jucate în Serie B și în Serie A, fiind titular indiscutabil la Genoa și păstrând constanța în evoluții și în centrul defensivei "tricolorilor". Fie că antrenor al genovezilor a fost Alexander Blessin sau Alberto Gilardino, fie că a mai greșit sau nu, el a fost un punct fix în primul "11" al echipei, patronii americani dorind reformarea lotului în urma retrogradării în divizia secundă.

Pe fondul evoluțiilor bune de la echipa de club, acesta a beneficiat de șirul nesfârșit de accidentări ale lui Vlad Chiricheș (34 de ani), căpitanul naționalei și prima opțiune a lui Edi Iordănescu pe postul de fundaș central. La noua echipă, Drăgușin are timp doar până în vară ca să își facă un renume de jucător util și să-i disloce pe Cristian Romero (25 de ani), campion mondial cu Argentina, și pe Micky van de Ven (22 de ani), unul dintre jucătorii-revelație al acestui sezon în Premier League, pentru că Spurs va mai aduce sigur cel puțin doi stoperi în vara viitoare. La cea mai mică greșeală, Ben Davies și Emerson Royal pot fi reprofilați pe postul lui.

Drăgușin s-a asigurat din punct de vedere financiar și sportiv după acest transfer, are contract până în 2030 și are opțiuni bune profesionale. Poate să devină om de bază la Tottenham, să se transfere la o altă echipă decentă sau chiar să se meargă la un nivel superior, dar prioritatea echipei naționale și a selecționerului Edi Iordănescu este să joace cât mai mult, în următoarele luni, pentru că postul de stoper este unul unde lipsa de meciuri în picioare se vede imediat. Paradoxal, probabil că staff-ul naționalei l-ar fi vrut în continuare la Genoa, unde era clar că echipa începea cu el.

Moldovan va fi rezerva lui Oblak la Atletico Madrid

Al doilea transfer excelent al iernii, din punct de vedere al numelui echipei care face achiziția, este cumpărarea lui Horațiu Moldovan de către Atletico Madrid. Portarul Rapidului a fost esențial în rezultatele naționalei României din ultimul an, dar a beneficiat de faptul că în Giulești a fost de neclintit dintre buturi, indiferent de rezultatele echipei sau de evoluțiile personale. Pariul lui Edi Iordănescu a fost unul câștigător, dar jucătorul și-a câștigat postul de titular tocmai pentru că Florin Niță (36 de ani) sau Ionuț Radu (26 de ani) aveau o situație nu la fel de sigură la echipele de club.

În privința lui Moldovan, situația e clară. Acesta merge pe Estadio Metropolitano pentru a fi rezerva lui Jan Oblak (31 de ani), iar pentru poziția de primă rezervă se va lupta, cel puțin până în vară, cu Ivo Grbic (28 de ani) și tinerii Antonio Gomis (20 de ani), Alejandro Iturbe (20 de ani) și Sergio Mestre (18 ani). Moldovan are mulți ani de carieră în față și poată rămâne la Madrid sau în La Liga până la 40 de ani, cum a făcut-o Bogdan Lobonț la AS Roma, dar naționala are nevoie ca el să joace acum.

"Tricolorii" sunt cu gândul la Euro 2024 și pierd cadența la echipele de club

Nevoia ca cei doi să joace cât mai mult nu ar fi atât de stringentă, dacă ceilalți colegi de la prima repreznetativă ar avea o situație sigură la echipele de club. Ianis Hagi nu va fi transferat definitiv de Deportivo Alaves, iar la Glasgow Rangers este greu de crezut că mai poate fi oprit, pentru a i se da un rol determinant în lot. George Pușcaș a plecat de la Genoa la Bari, dar nici în Serie B nu este sigur de postul de titular. Răzvan Marin are și el dificultăți să se impună titular la Empoli, penultimul loc în Italia.

Andrei Rațiu a avut câteva evoluții apreciate la Rayo Vallecano, dar nu s-a impus nici el ca titular, bifând doar patru prezențe în La Liga. Andrei Burcă e titular la Al-Okhdood, dar echipa sa se luptă la retrogradare în Saudi Professional League, așa cum face și Alexandru Cicâldău în Turcia. Denis Alibec nu știe cum să scape din Qatar, Muaither urmând să retrogradeze probabil la finalul sezonului. Dennis Man și Valentin Mihăilă au evoluții apreciate la Parma, liderul din Serie B, dar prezența celor doi la Euro 2024 este incertă de pe acum, ținând cont de șirul de accidentări suferite.

Camora (CFR Cluj), Ionuț Nedelcearu (Palermo), Andres Dumitrescu (Slavia Praga), Andrei Artean (Apollon Limassol), Octavian Popescu (FCSB) sau Alex Dobre (Famalicao), jucători aflați în anturajului lotului național, au și ei o situație la echipele de club care trebuie cântărită bine de Iordănescu, Ganea& co. Majoritatea jucătorilor care evoluează constant vin din Liga 1, țările arabe, Turcia, Cipru, Serie B sau Polonia, dar rămâne de văzut cât de bine te pregătesc aceste campionate când vei întâlni adversari de la Manchester City, Aston Villa, Arsenal, Borussia Dortmund, PSG, Napoli sau Newcastle United.

E devreme să anticipăm lotul ales pentru Euro 2024 și cum se vor prezenta jucătorii la ora selecției decisive, dar să sperăm că fotbaliștii români vor evolua constant și bine. De asemenea, e nevoie ca Edi Iordănescu să fie la fel de inspirat ca în preliminarii, să mențină o motivare excelentă și să obțină rezultate mai bune decât suma valorilor individuale ale fotbalitilor avuți la dispoziție.

Text și foto - Gabriel Chirea