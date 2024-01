Pentru prezentarea jucătorului dorit de Tottenham și Bayern Munchen se folosește statistica și caracterizarea făcută de Alexander Blessin, fostul său antrenor de la Genoa, actualul manager al lui Union Berlin.

"Radu Drăgușin a fost jucătorul visat de mine pentru Genoa"

Blessin spune că "Radu Drăgușin a fost jucătorul visat de mine pentru Genoa în acel sezon (n.r. - 2022-2023). Încă tânăr, dar foarte puternic din punct de vedere fizic, un atlet model și un foarte bun fundaș. Am lucrat mult cu el la anumite capitole. Am exersat comportamentul tactic și poziționarea față de minge. Este dreptaci, dar poate juca ușor pe partea stângă a apărării. A lucrat foarte mult pentru a devenit un jucător polivalent în defensivă. Este un profesionist total. Are caracterul potrivit pentru a face pasul către o carieră la cel mai înalt nivel. Lucrează serios pe teren și în sala de forță și este curios, foarte atent la ședințele de analiză tactică".

Publicația îl laudă pe fotbalistul român, evidențiind că în sezonul 2022-2023 de Serie B, în care Genoa a câștigat promovarea directă, Drăgușin s-a clasat pe locul al treilea în privința jucătorilor care au reușit pase complete (1.641) și la capitolul pase reușite în propria jumătate (1.213). Tot ca realizări, românul și-a ajutat echipa să facă o tranziție pozitivă, fiind pe locul al cincilea în campionat pentru jucătorii care au urcat cu mingea la picior și au finalizat acțiunea cu o pasă compeltă.

The Analyst îl laudă și pentru modul în care s-a adaptat la revenirea în Serie A, când a avut mingea mai puțin în posesie, dar a fost implicat mai mult în acțiuni defensive. Conform datelor oficiale, Drăgușin este întrecut doar de Alberto Dossena (Cagliari / 94) la capitolul mingi respinse (82), fiind al treilea jucător ca număr de respingeri cu capul (42) și primul din Serie A în ceea ce privește numărul de dueluri aeriene câștigate (58).

Drăgușin, considerat partenerul perfect pentru Romero și Van de Ven

Publicația britanică crede că se poate adapta ușor stilului de joc de la Tottenham, care preferă o linie de apărare avansată, pentru că are mai multe șuturi (17) spre poarta adversă decât alunecări (15). Românul este caracterizat ca un fundaș care nu încearcă cu disperare să ajungă la minge, ci își tatonează adversarul până simte că îl poate deposeda în siguranță, fiind un specialist al duelurilor unu la unu.

De asemenea, se face o comparație între român (1.620 minute jucate / 1 singur dribling suferit / 1 singur cartonaș galben) și Emerson Royal (777 minute jucate / 1.7 driblinguri suferite la fiecare 90 minute / 3 cartonașe galbene), specificând că cifrele acestuia îl recomandă ca un partener ideal pentru campionul mondial Cristian Romero și cel puțin un egal pentru olandezul Micky van de Ven, jucătorul-revelație al actualului sezon din Premier League. Un alt punct forte al internaționalului român este că poate juca pe toate cele trei posturi defensive într-un sistem cu trei fundași centrali, așa cum folosește Tottenham, iar Ange Postecoglou nu are acum la dispoziție niciun fundaș la fel de versatil.

Stoperii avuți la dispoziție de londonezi sunt Cristian Romero (25 de ani / accidentat), Micky van de Ven (22 de ani), Ben Davis (30 de ani), Eric Dier (29 de ani) și Ashley Phillips (18 ani). Drăgușin se potrivește profilului de jucător căutat de Spurs, care în ultimii ani i-au transferat din Serie A pe Romero, Bentancur, Kulusevski, Udogie și Vicario, toți adaptându-se cu succes în Premier League.

Foto - Gabriel Chirea