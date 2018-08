OPINIE / "Macelul de pe 10 August", o explicatie pentru stadioanele goale din Romania

Jandarmeria a ajuns sa preia chiar imaginea si comportamentul derbedeilor impotriva careia a fost infiintata sa lupte.

De Gabriel Chirea

I-ati ironizat, de-a lungul anilor, pe fanii cluburilor de fotbal calcati in picioare de jandarmi? Atunci nu va mai scandalizati acum, ca unde loveste pulanul si "organul" creste.

Cand microbistii au venit la stadion cu sotia si copiii ca sa vada un meci de fotbal si au primit bataie gratuita si generoasa si gaze lacrimogene in plina figura, desi nu facusera nimic rau si platisera bilet, societatea "civilizata" si hipsterimea a spus ca o meritau si au luat apararea "oamenilor legii". Pentru ca, nu-i asa, "brutele", "scandalagii", "samantarii", "betivii", "drogatii", "golanii" si "scursurile societatii" nu meritau un tratament demn intr-o tara democratica si civilizata si sigur facusera ei ceva gresit, daca fusesera supusi unei corectii fizice de catre o organizatie atat de profesionista.

Lasand la o parte actiunilor celor catorva grupulete de ultrasi, huligani, pseudo-nihilisti sau anarhisti marunti, care si-au mai dat in petic pe stadioanele din Romania de-a lungul anilor, aruncand torte, petarde si incingand cate o cafteala ad-hoc (apa de ploaie fata de ce se intampla in Turcia, Grecia, Serbia, Croatia, Polonia, Bulgaria, Ungaria, Olanda, Rusia etc.), actiunile Politiei si Jandarmeriei din ianuarie 2017 si pana astazi, culminand cu "Macelul de pe 10 August", pot explica, in mare masura, absenteismul suporterilor de pe stadioanele de fotbal, ajunse carcasele declasate ale unui sport ocolit acum de majoritatea populatiei sanatoase la cap si prevazatoare cu propria sanatate.

Cine sa mai vina pe stadion, mai ales cu familia dupa el, daca risca sa fie calcat in picioare sau sa primeasca un jet de gaz in fata, desi nu a gresit cu nimic, iar "organele" nu sunt in stare, nici in 2018, sa extraga din multime un element turbulent sau teribilist, fara sa agreseze si sa supuna unui disconfort major alti 100 de nevinovati? Cine sa mai vina pe stadion, daca risca sa fie lovit fara mila de un jandarm marcat, ascuns in spatele unei uniforme care nu are nici nume si nici numar de identificare? Cine e nebun sa mai dea banii de bilet, abonament sau pe produsele de marketing ale cluburilor, cand se poate uita linistit la televizor si nu risca, dupa meci, sa faca o vizita la Unitatea de Primiri Urgente a celui mai apropiat spital? De ce se mai cere cluburilor sa aiba sisteme performante de supraveghere video si nu s-a gasit inca o solutie eficienta pentru ca fanii, care primesc interdictie sa intre pe stadion, chiar sa se supuna acestei pedepse? De ce se mai umplu "Reginele" la numar cu nevinovati si de ce se dau amenzi nelegale? In fine, de ce sa te duci pe vreo arena sportiva, daca risti sa fii agresat chiar si de catre cei a caror meserie e sa te apere?

Dupa interventiile in afara legii din ianuarie 2017 si august 2018, e clar ca Jandarmeria incepe sa aiba o mare problema de credibilitate, fiindu-i pus la indoiala insusi motivul existentei. Daca pana acum mai avea justificarea ca pune la punct niste suporteri de fotbal necivilizati, cu care nu prea voia sa se asocieze niciun cetatean "decent", cum pot motiva sefii acestei ramuri a Ministerului Afacerilor Interne (care, fie vorba intre noi, pare, la fel ca Politia Comunitara, sa dubleze si sa substituie nejustificat anumite prerogative si activitati ale Politiei Romane) faptul ca au batut oameni care aveau mainile ridicate, au gazat femei si copii, au agresat persoane cu handicap si batrani sau au ranit nevinovati si sa declare, ulterior, in mod oficial, ca a fost vorba de "violenta legitima din partea statului"?

Cum isi mai poate justifica Jandarmeria existenta, din moment ce actiunile ei din ultimii 2 ani sunt similare cu cele ale elementelor antisociale impotriva carora ar trebui sa lupte? Pentru societatea romaneasca si cetateanul normal, Jandarmeria incepe sa fie asimilata unei galerii de fotbal de acum 5-10 ani, care are un lider (perceput de populatie) condamnat penal, interese economice obscure si se deda la acte gratuite de violenta. Ce parghie de control mai exista pentru existenta unei institutii, care pare ca practica o "taxa de protectie", si cum se poate justifica ca cetatenii sunt rupti in bataie pe banii lor?