Mironica si Tolontan critica dur asocierea dintre Lupescu si partid: "O poveste bolnavicioasa!"

Intr-un interviu acordat Gazetei Sporturilor, Liviu Dragnea spune ca Ionut Lupescu l-a cautat "in urma cu o luna, doua", cel mai probabil inainte sa isi anunte oficial candidatura la FRF.

In ultimele saptamani, Lupescu a mers in campanie alaturi de lideri PSD din teritoriu, mai scrie sursa citata.

Astazi, intr-un dialog la PRO X, Mihai Mironica si Catalin Tolontan au criticat dur asocierea lui Ionut Lupescu cu Liviu Dragnea si partidul pe care il reprezinta.

Iata mai jos cateva pasaje (dialogul complet in video):

Mihai Mironica: "E trist sa vedem asocierea asta!"

E trist ce vedem, pentru ca in cazul lui Lupescu existau toate argumentele pentru a te gandi ca el este solutia cea mai buna. Un jucator foarte bun din istoria echipei nationale, un tip inteligent, educat, si cu o experienta deosebita si la FRF si la UEFA.

Dar cand vezi toata aceasta alunecare in putreziciune, atunci nu mai esti atat de convins ca asta e drumul pe care trebuie sa o ia fotbalul.

Pentru astfel de practici, FIFA a sanctionat anumite federatii din Africa. Pentru ca pe acolo mi se pare ca suntem. UEFA e mai blanda atunci cand vine vorba de un om de-al sau.

Catalin Tolontan: "O poveste bolnavicioasa!"

Ionut Lupescu avea nevoie de implicarea politicului din acelasi motiv pentru care si Liviu Dragnea avea nevoie de asta.

Primul ca sa obtina voturile din teritoriu, cel de-al doilea, Liviu Dragnea ca sa se stie inca o data, si prin fotbal, ca el poate conduce Romania si poate face ceea ce doreste in Romania.

A facut-o si la Liga Profesionista de Fotbal, dar acolo miza de imagine era si mai mica. Pentru ca sa te afisezi alaturi de Gino Iorgulescu, ca politician, e mai putin decat sa te afisezi alaturi de Ionut Lupescu.

Dovada ca Firea este ultimul nume care vine si se aseaza in carnavalul sustinatorilor politici ai lui Ionut Lupescu.

Mi se pare ca e bolnavicioasa povestea asta. Pe de-o parte, Ionut Lupescu renunta la o parte din simpatia publica in favoarea voturilor concrete, si cinic adunate, atunci cand isi aliaza imaginea cu politicienii, pe de alta parte, cum spunea si Mihai Mironica mai devreme, pentru cei care voteaza, asocierea cu Mircea Sandu nu e intamplatoare.

Mircea Sandu nu a fost un oarecare in aceasta campanie a lui Ionut Lupescu, ci a fost cel care a deschis campania.

Iar povestea cu "Fa-te frate cu dracul pana treci puntea" nu functioneaza.

In cazul lui Ionut Lupescu nu a functionat nici cand s-a dus la Federatie. El a facut un pact cu Mircea Sandu, care era seful lui atunci, iar pactul asta se pastreaza peste vremuri.

Cred ca serviciile acestea au dublu sens. Cred ca acum nu e intamplatoare prezenta insistenta a lui Mircea Sandu, si fizica, si mediatica, in jurul lui campaniei lui Ionut Lupescu.

Eu cred ca Mircea Sandu va reprezenta o forta, un cuvant de spus, in ceea ce urmeaza, in cazul probabil in care Ionut Lupescu castiga alegerile.

Eu citesc si altfel discursul asta, si chiar e penibil, se pregateste discursul "greaua mostenire a lui Burleanu".

Pai, totusi, Razvan Burleanu a stat 4 ani, Mircea Sandu a stat peste 20 de ani.